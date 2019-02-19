台灣燈會+超級滿月 「沒有雲霄飛車的迪士尼」今晚屏東點燈！

2019-02-19 12:24

［記者陳彥廷／屏東報導］今天是「小過年」元宵節，眾所矚目的「2019台灣燈會在屏東」今天晚間7時，將由總統蔡英文與在場數十萬名民眾點燈後正式展開，今年元宵節適逢逾百年來最大月亮，屏東縣政府打造頂級國際藝文饗宴，邀請全民共賞。

今天天氣暖，主燈區屏東東港大鵬灣的氣溫近30度，加溫燈會氣勢。台灣燈會昨天晚間進行總採排，更是湧進35萬人次。

今年燈會不僅有許多新創舉，各式活動今都將展開，包括戰機衝場、國際藝文團體表演如法國「烏托邦水上劇團」，以及比照國慶煙火等級的開閉幕煙火。

其中最受矚的，包括高15公尺的「海之女神」，由5噸鋼鐵所編織，下方襯裙則是由新住民以30萬顆蚵殼編織而成，展現台灣社會與新住民融合的「你容我融」。

至於眾人焦點的主燈「巨鮪來富」，則是首度不以值年生肖為造型，且未來主燈將留在大鵬灣，都是歷年創舉。

今年燈會的天氣，除天氣暖和，更迎來自西元1900年以來，元宵節與超級月亮同一天的氣象奇觀，元宵節也吹起南風，屏東大鵬灣終於可以擺脫高雄林園工業區的空污。

屏東縣政府指出，截至昨晚試營運從2月15日到18日的4天，累積人數已達86萬次，但大鵬灣佔地近40公頃，園區不擁擠，加上南風可望吹走空污，非常舒適，歡迎民眾前來賞燈。

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