遊客擋蜂引議論 當地信眾籲尊重傳統宗教文化

2019-02-19 12:16

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水蜂炮出現不少「擋蜂客」，讓炮城主家敬神誠意打折扣，也減弱炮城施放精彩度，引起當地信徒不滿，當地信眾也呼籲尊重傳統宗教活動，千萬不要擋蜂。

昨晚蜂炮活動展開未久，有民眾在臉書粉專「我是鹽水人」貼文指出，蜂炮就給幾個自私鬼玩就好，有人可以阻止擋蜂行為嗎？

有民眾則表示，擋蜂不只消減店家/信徒的誠意

，更是對文化的破壞，對神明的大不敬，希望同是熱愛鹽水的一員持續宣導下去，可以讓更多人看到美麗-多樣-豐富的鹽水炮城文化。

有網友不滿表示，不是裝備厚重就表示你很厲害。

一群熱愛鹽水的民眾指出，鹽水蜂炮是極富傳統宗教文化意義的活動，不是要給大家逞英雄的活動，活動本質在於一年受神明的庇蔭，懷著感恩之心以蜂炮形式獻給神明，並繼續祈求下一年平安順利。

在地民眾表示，蜂炮是放給神明看的，要射向神轎給神明點收的，不是要讓參加犁蜂炮的人擋下來，許多製作炮城的主人，也都希望炮能射得遠、射得漂亮，想體驗身處蜂火之中，請站到神轎旁，神轎後。扶著神轎和神明一起接受蜂炮的洗禮，才有意義。

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