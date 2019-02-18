鹽水蜂炮開炸 輕裝民眾旁觀遭「蜂螫」

2019-02-18 21:39

首次上稿 21:01

更新時間 21:39

［記者王涵平／台南報導］雖未逢假日，鹽水蜂炮人氣未減，今晚依舊吸引大批人潮，有輕裝民眾近觀蜂炮炸射遭螫傷，市府再度呼籲民眾穿戴全副安全裝備。

今晚近7時許，神轎從武廟出發遶境，分成4條路線，沿途陸續有炮城推出施放，首座炮城在武廟廣場施放時，有輕裝民眾近距離觀賞，原以為蜂炮是朝兩側發射，未料隨著發射愈激烈，蜂炮也四處亂竄，有些原持手機拍攝，遭蜂螫後立即往旁逃竄閃躲。

晚間遶境行經炮城較多且集中的土庫等里，以土庫上帝廟周邊社區炮城在廟前廣場陸續施放為最高潮，身穿全副安全裝備的民眾不畏蜂炮亂竄如雨落，熱情犁炮。

明晚6時起分5條路線遶境，晚上9時起在鹽水國中操場施放「諸事如意心想事成」主炮城以及高空煙火。市府提醒，遊客最好戴口罩及全罩式安全帽，著高領束袖棉質外套、厚牛仔褲及手套；袖口處以橡皮筋套束、脖子以圍巾圍覆，切勿輕忽蜂炮的炸射威力。

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