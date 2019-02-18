鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲祈平安順利無意外

2019-02-18 09:00

［記者王涵平／台南報導］鹽水蜂炮活動今啟炮，台南市長黃偉哲至鹽水武廟進香後，祈求活動平安順利無意外，市府再呼籲民眾穿戴全副安全裝備。

黃偉哲與市議員等各界人士向關聖帝君參拜後，點燃百公尺的鞭炮啟炮，遙控直升機吊掛鞭炮在武廟上空盤旋燃放，為現場民眾驅邪祈福。

隨後神轎展開遶境，豬年炮城在武廟前廣場施放，向關聖帝君表示敬意，身穿全副安全裝備的民眾不畏蜂炮亂竄如雨落，熱情犁炮。

今日晚間6時起神轎從武廟出發遶境，分成4條路線，其中以土庫等里的炮城較多且集中，土庫上帝廟周邊社區炮城在廟前廣場陸續施放為最高潮。

明晚6時起分5條路線遶境，晚上9時起在鹽水國中施放「諸事如意心想事成」主炮城以及高空煙火。市府提醒，遊客最好戴口罩及全罩式安全帽，著高領束袖棉質外套、厚牛仔褲及手套；袖口處以橡皮筋套束、脖子以圍巾圍覆。切勿穿著雨衣或輕便尼龍衣，以免引火上身。

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