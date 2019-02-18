暖哭！阿嬤不收紅包 兄弟自掏6千用這招變相給

2019-02-18 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕「不是中大獎，也是中大獎」，一名女大生趁著寒假到彩券行打工，遇見一對兄弟帶著阿嬤前來買彩券，但其實這只是兄弟倆變相給阿嬤紅包的「詐騙」手法，兄弟倆孝順的心讓女大生深受感動。

這名女大生到網路論壇「Dcard」分享寒假打工時，讓她印象深刻的小故事，大年初五中午時，彩券行來了一對看似大學生的兄弟，一同扶著滿頭白髮、滿臉笑容的阿嬤前來，兄弟倆讓阿嬤選了一張刮刮樂，要付錢時，阿嬤還捨不得讓兄弟倆付錢、不停阻擋，好不容易買完刮刮樂，兄弟倆和阿嬤有說有笑、看著阿嬤玩刮刮樂。

刮完後，兄弟倆拿著刮刮樂到櫃台，小聲地說，「可以幫我看看有沒有中嗎？應該是沒有」，原PO正要宣布沒有中獎的消息時，兄弟倆其中一人趕緊示意不要講出來，隨後就到角落，各自掏出3000元，假裝是中獎金額，開心地向阿嬤報喜，一搭一唱地說，「阿嬤哩搞厲害（阿嬤妳好厲害）欸！中6000」、「嘿阿運氣好好」，邊說著「恭喜妳」邊將手中的錢拿給阿嬤，原PO也在旁幫忙附和說著恭喜，阿嬤被哄得興高采烈，要給兄弟倆各1000元，兄弟倆不斷推絕，場面備感溫馨。

下午兄弟倆再度來到店裡買刮刮樂，並和原PO道謝，原來兄弟倆認為他們已經長大了，想包紅包給阿嬤，但阿嬤怎麼樣都不肯收，才會想出這招變相給阿嬤紅包，如此孝順的舉動讓原PO深受感動、有感而發，「即使阿嬤沒中獎，但有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

網友看完紛紛留言，「暖哭，好窩心」、「孝順的男生100分」、「暖～這也是公益彩券另類的價值之一了」、「學起來，明年這樣給阿嬤紅包」、「我的阿嬤超會刮，糟糕這招行不通了，哈哈哈」；不少網友也想起自己的阿嬤，「感同身受，我也是阿嬤帶大的，這2兄弟很有孝心，我也要對阿嬤非常好」、「我這次過年回去偷偷包了一萬給阿嬤，結果阿嬤私下包兩萬回來給我」、「讓我想到小時候的事，阿嬤如果去買彩券中獎的話，就會買一些零食給我們吃，說是把她的運氣跟福氣分給我們，只是可惜的是在我還沒成年阿嬤就過世了」。

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