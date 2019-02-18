CPR是救命恩人 3年救回1.3萬條人命！

2019-02-18 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕最近一名16歲的少年及時透過CPR，救回一位慢跑暈倒的大叔，引來各界關注。消防署資料顯示，全台近3年有近1.3萬人經CPR救回，民眾施作CPR的比率、急救成功率也都逐年增加。

依據消防署最新統計資料顯示，民國105年到107年全台消防機關緊急救護無生命徵象傷病患共計6萬976人，經CPR急救成功者有1萬2801人，施作CPR民眾共有2萬4677人。在這3年裡，台灣民眾施作CPR的比率、急救成功率以及康復出院人數都有逐年增加。

105年急救無生命徵象者有2萬696人、急救成功有4067人（急救成功率19.65%），在救護人員到場前，由民眾施作CPR者有7074人（民眾CPR比率34.18%）。到了107年，急救無生命徵象者有2萬201人、急救成功4465人（急救成功率為22.10%），在救護人員到場前由民眾施作CPR者則有9358人（民眾CPR比率46.32%）。

消防署網站指出，CPR+AED的急救口訣是「叫、叫、壓、電」，第一是叫病人，確認有無反應，第二是向119報案求救，並聽從執勤人員指示，同時找幫手並設法取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。第三個步驟是壓胸，將掌根置放於患者兩乳頭連線中央，用力壓、快快壓（1秒2下）、胸回彈、莫中斷。第四個步驟則是使用AED，將電源打開、貼上貼片，並聽從AED指示，操作後立刻回復CPR。

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