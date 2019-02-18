親善大使來了 台灣燈會熱情迎賓

2019-02-18 15:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「屏東大學歡迎您！」帶著熱情的笑容，60名台灣燈會的禮賓親善大使今天亮相，屏東縣政府委由國立屏東大學協助培訓燈會親善大使，屏東大學今天釋出通過培訓的60名親善大使合照，校方表示，除了基本禮儀、接待技巧，親善大使們也對屏東縣各鄉鎮的特色文化有一定的了解，並具備英、日語專長，相信能夠讓各界貴賓對屏東留下美好的印象。

今年台灣燈會的迎賓親善大使服裝，由屏東科技大學教授王韻設計，以藍白色系為主搭配呼應燈會主視覺「莫比烏斯環」的領巾，展現迎賓人員優雅氣質與莊重形象。

屏東大學指出，禮賓親善大使在去年底展開招募工作，經過兩階段履歷經驗篩選及面試考核，由報名的127名同學中，招募60名同學並經過3梯次的培訓，親善大使們分別來自應英、應日、英語、教育心理與輔導、幼兒教育、特教育、中文、財金、企管、文創、視覺藝術等不同科系。

校方表示，2019台灣燈會在屏東，包括大鵬灣主燈區的貴賓接待及開、閉幕典禮頒獎，60名接待人員都是屏東大學的同學，藉由燈會活動參與，希望展現屏東大學善盡大學社會責任，積極與地方連結的辦學精神。

親善大使邱于婷說，她一直以來都是親善服務社的成員，會出席各個場合的接待工作，包括校內的校慶校運、畢業典禮及縣政府舉辦的熱博等，台灣燈會的培訓內容比過去增加許多，必須了解各燈區及屏東在地特色，她在屏東縣竹田鄉出生，很高興能以屏東子弟的身分幫家鄉行銷。

親善大使邵子昕表示，隨著正式開幕的腳步接近，遊客人數也慢慢增多，大家已進入備戰狀態，同學們會用熱情的服務態度，向貴賓介紹此次燈區的特色；親善大使徐婉娟也表示，有信心把這次親善大使的工作做到最好。

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