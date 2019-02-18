台灣燈會明天登場 各項疏導措施看這裡

2019-02-18 12:05

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣燈會在屏東將於明天登場，預估達標千萬人次，但因大鵬灣交通不便，交通部高公局、公路總局祭出多項管制與疏導措施，每天下午起封閉部分交流道主線與匝道入口，並提供多條客運路線票價優惠，鼓勵遊客搭乘公共運輸到場。

高公局表示，配合屏東縣政府辦理台灣燈會，2月19日至3月3日的正式展期間，每天下午2點至晚間11點，封閉國3南州交流道以南的主線車道，以及南州、林邊交流道南向入口匝道，同時於林邊交流道以南設置接駁車專用道。

由於台灣燈會適逢228連假，高公局預估國道車流以旅遊型態為主，交通量較大，呼籲前往台灣燈會的遊客多加利用公共運輸往返。前往大鵬灣主燈區，優先建議搭高鐵轉台鐵或捷運，再轉乘接駁車，台鐵潮州站、林邊站、高雄捷運高雄國際機場站皆提供接駁車服務。

另外，燈會期間也提供9條客運路線，從高鐵左營站、高雄車站、墾丁、恆春轉運站、屏東轉運站牌與屏客東港站抵達燈區，更加便民。

高公局提醒，自行開車前往台灣燈會者，因大鵬灣燈區周邊停車位數量「極為有限」，建議利用台17線，使用東港大橋、進德大橋設置的大型停車場，再轉乘接駁車；國3南州、崁頂交流道亦設有大型停車場，並備有班次密集接駁車。

公路總局表示，為鼓勵遊客搭乘公共運輸，燈會期間提供「臨969高鐵左營站─大鵬灣」、高墾線「9127A高鐵左營站─大鵬灣」、台灣好行墾丁快線「9189高鐵左營站─大鵬灣─小灣」等3條公路客運路線，「高鐵左營站─大鵬灣」區段優惠全票100元、半票50元。

公路總局表示，「高鐵左營站─大鵬灣」區段全票原價為122元至153元不等，燈會期間均一優惠價，含現金與電子票證；另為鼓勵遊客賞燈後續往墾丁地區，搭乘墾丁快線從大鵬灣至恆春、南灣與小灣等站，也提供票價75折優惠，以大鵬灣至小灣為例，全票原價為283元、電子票證249元，優惠票價為212元、電子票證187元。

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