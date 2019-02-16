台灣燈會》小鎮燈區「東港故事蝦蝦叫」亮相！ 民眾驚豔：好美

2019-02-16 21:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會主燈區昨天試營運，今天則是同在東港鎮的「小鎮燈區」點燈，以東港物產、文化為題的兩座副燈名字串起來正好是「東港故事蝦蝦叫」，相繼點亮後在海產街光復路，前後與東隆宮黃金牌樓相呼應，潘孟安邀請全國民眾來體驗這個「沒有雲霄飛車的台灣迪士尼！」。

2019台灣燈會的東港小鎮燈區，今天「東港蝦蝦叫」的花燈，正式在東港光復路制高點點燈，原本就已讓人引頸期盼的屏東縣長潘孟安及與會貴賓點燈並邀請民眾搶先看，燈飾光彩炫目引來現場滿滿的民眾齊聲驚呼「好美！」。

縣長潘孟安表示，今年適逢台灣燈會30週年在屏東舉辦，東港鎮生活與海洋緊緊相依，所以小鎮燈組以海的屏東為主軸，以海洋、漁產及迎王祭典等在地元素為設計理念，是最具東港代表性、最接地氣的燈區。四大主題包含「張燈結綵趣」、「東津好風情」、「神遊幸福海」、「延平老街區」，共有16座燈組及1座光雕場，搭配大自然海浪音樂聲，沿著光復路運河及延平路佈燈，光彩奪目美景一覽無遺。

縣長潘孟安表示，東港生活與海洋緊緊相依，以「海的屏東」中海洋、漁產及迎王祭典等在地元素為設計理念，最具東港代表性、最接地氣，邀請多次設計台灣燈會副燈的知名燈藝師陳祖榮，以東港特產櫻花蝦設計寬11公尺的「東港蝦蝦叫」，設於光復路制高點，點亮整個東港。

另外，交通部觀光局在東隆宮黃金牌樓前方的「東港故事」副燈也是本區另一亮點，以龍和王船以及櫻花蝦擬人化的 「絢櫻」花燈，作為台灣燈會副燈展出，光復路整條海產街都與燈會海港特色作為花燈造型的意念絲絲入扣。

縣長潘孟安說，台灣燈會在數屆之前，就已經被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，這屆的主燈區大鵬灣和首創的「小鎮燈區」及屏東綵燈節，其中主燈區廣達38公頃，海域更逾200公頃，是首度突破灣域限制，整個灣域舒適，聽著海潮聲賞燈，令人心曠神怡，邀請全國民眾來賞燈遊玩。

屏縣府表示，東港鎮光復路從「張燈結綵趣」主題區開始，營造年節氛圍，接著往西的東隆宮方向，首牨是「報春花的狂想曲」是動態燈組，花朵一開一合配合音樂唱著新年好，接著是大尺寸的船壽司，十分歡趣應景。「東津好風情」以在地產業與人文為花燈設計構想，結合機械與燈控設計轉動的魚簍倒出尾尾魚兒的「流進記憶的魚群」，小鎮主燈「東港蝦蝦叫」，透過擺動的蝦子及流動的繽紛彩球，呈現小鎮活力，祝福東港2019年產業豐饒、小鎮產業業績長紅。屏東縣政府特製「東港蝦蝦叫」夜光紋身貼紙，民眾只要下載「2019台灣燈會APP」即可獲贈2枚貼紙，每日限量2500份送完為止。

東隆宮附近則是以「神遊幸福海」為主題，有上下飄移的神秘水母燈飾及由來自三地門的藝術家創作的大型「竹編魚簍」，講訴著海洋故事，觀賞者可以進入內部一探光影投射究竟。而充滿時光痕跡的延平老街更是小鎮燈區精華所在。

還有奇幻的「東港郡役所」、「光盒子小劇場」及「飛舞的線絲」等為老街量身打造的的燈光藝術。「光盒子小劇場」每30分鐘一場光雕演出，轉場時間開放民眾進場拍照，影像即時投影上傳到照片牆，成為打卡熱門點。

小鎮燈區匠心巧思精彩燈飾，縣府推出「東津尋光散步」導覽服務，燈會期間2/19~3/3每晚6點30分出發，由1名導覽員與1名小幫手帶領遊客走讀小鎮燈區，縣府並貼心提供在地60年老店青草茶，讓參與者神清氣爽，元氣百倍賞燈趣。此外，特別邀請東港在地七角頭世襲轎班之一加入導覽員行列，現身講述東港故事，每日限量30名，搜尋「東港小鎮燈區」或到「2019台灣燈會在屏東」官網找到「東津尋光散步」導覽活動，即可網路報名。

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