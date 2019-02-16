評台灣燈會主燈「斷尾求生」 廖大乙：耍嘴皮的人出頭

2019-02-16 19:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民俗專家廖大乙每年都會到台灣燈會現場以主燈造型來斷定國勢，去年他曾大膽預言行政院長賴清德位子只維持到年底，果然神預言，今年他再遠赴屏東評斷「巨鮪來富」主燈，他指出，光從主燈「巨鮪來富」的「鋸尾」諧音來看，代表要國家必須要某種程度的「斷尾求生」，也強調2019的國運就是有股力量在「替耍嘴皮子的人造神」。

廖大乙今天一到場就拿著鈍鋸，象徵著「鋸尾」，他說，自己研究台灣燈會29年，每年台灣燈會都是中華電信提供的主燈作為形體，有形體就有像，有像就有靈，集萬人的靈動力來點燈的，必有靈氣。

廖大乙說，民俗三牲中，雞代表天、豬代表地、魚代表水，今年明明是豬年，應該以「地」為主，質疑把主燈以魚的「水」來呈現，而且造型是魚頭仰天，意味著「孤立難行」、「掌權無法天」，造神運動正當時。

廖大乙指出，主燈高16公尺，正是台語「一落千丈」之意，恐引來抗議聲再漲，不明瘟疫將流傳民間，況且今年是個國際金融動盪年。而魚身位置座落灣域畔，浮出水面加上斷尾求生，這隻汪洋中的魚，前途茫茫，未來在外交上，恐會面臨斷交，台灣的未來何去何從堪憂。他斷言，上半年旱災一定非常嚴重，下半年則是會出現疾風暴雨，降臨台灣這塊蓬萊仙島的是不可思議天災。

廖大乙強調，今年是豬年卻讓魚頭仰天，表示造神運動正當時，也就是說越會耍嘴皮的人、不按牌理出牌者越會出頭，尤其巨鮪來富把尾鋸掉，表示做人沒在講情義了，越能耍嘴皮的人，製造越多口水戰者、越自私自利的人才會更發達，不符常理的人會發達，不符常理的事情也會時常發生。

廖大乙說，自己沒有任何政黨色彩，也不是為任何宗教解釋，長年來以興趣評斷國勢，但都出奇的準，他說，今年要請大眾三思，因為已經發生了不可能的事情，多數人所支持的人，卻主動向多數人不支持的人去拜碼頭，這不是造神運動是什麼？

對豬年用魚造型頗有微詞的廖大乙，對於主燈的基座倒是認為跳脫以往窠臼，他說，以往的基座不是在上面畫上八卦，就是形、色如八卦或是鎮邪意象等，今年單純以「圓」造型並以「清水模」一體成型，不帶顏色，代表作人處事不戴有色眼鏡，全民更不應分藍綠，算是創新的突破亮點。

廖大乙還加碼說，今年虐童案將更加劇烈，百公分以下的兒童要謹慎少出入公共場合；而且現在一股無形的力量在操弄，在為台灣造神，這批人的人心散亂險惡，將導致越演越烈，不過，是否影射現今政壇上引發爭議的政治人物，廖大乙則不願點名，僅僅強調，提前預言只是讓大家作好防範。

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