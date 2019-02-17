再次接地氣 交通部協調物流業者假日配送解農民怨

2019-02-17 21:40

〔記者陳宜加／台北報導〕近來部分物流業者取消假日服務，不少農民反映生鮮蔬果有保存期限，假日不收貨影響農產運銷。行政院長蘇貞昌接獲陳情，由交通部長林佳龍協調，今天已確定包括統一速達、台灣宅配通、新竹物流、嘉里大榮等4家貨運物流業者，均承諾維持蔬果農產銷所需的假日物流配送服務。

交通部指出，林佳龍重視此案，深知蔬果農產維持生鮮、及時配送，攸關蔬果新鮮銷售與農民辛勞收益的重要性，立即指示公路總局秉著「與民同行」的人本交通服務使命，深入瞭解並積極妥善處理。

公路總局說明，經協調後，目前統一速達、台灣宅配通等2家物流業者已自2月16日起加強農產品假日運送服務，農民週六、日如有農產品運送需求，即可洽該2業者預約提供包含常溫、冷藏及冷凍運輸服務。

另外，經持續擴大協調後，新竹物流、嘉里大榮等2家業者也允諾，將自2月23日起提供週六收貨運送服務，另於週日增加提供預約大宗農產品運送服務。公路總局表示，農民朋友如有假日運送需求，可與上述公司簽訂運送契約，或先打電話洽詢相關運送服務。

林佳龍今晚於臉書發文，表示最近有部分物流業者取消假日服務，許多農民擔心，會可惜了新鮮蔬果，也影響蔬果運銷，他立即指示公路總局深入了解並妥善處理。「因為連結，所以共好」，感謝4大物流業者善盡社會責任，與交通部一起「與民同行」，他也將提醒公路總局持續關注蔬果農產假日運送服務的情形。

另外，中華郵政週六於全國各地288處郵局與289處郵政代辦所提供包裹收寄服務，並於星期六、日支局窗口停止營業後，仍提供全年無休收寄國內快捷郵件服務共44處。

中華郵政也推動「關懷農產行銷」活動，每年循季節推出16檔農特產品，積極協助小農解決產銷及配送困擾。今年度第一季大力促銷高雄美濃橙蜜香番茄、雲林水林黃金薯及花蓮薑黃禮盒，4月起將賡續推動恆春洋蔥、大樹玉荷包、二林紅龍果及南化芒果、東勢水梨、臺南文旦、埔里百香果、東河肚臍柑、大目釋迦、宜蘭金棗等。

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