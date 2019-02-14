農產外銷創新高 韓國瑜酸「農漁民為何造反？」

2019-02-14 11:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是西洋情人節，行政院長蘇貞昌製作一張「農產品外銷創20年新高」的圖檔，向民眾祝賀情人節快樂，高雄市長韓國瑜今天回答媒體詢問時，除感謝蘇貞昌關心農漁民，也要民進黨政府思考，如果農漁民日子過得好，為什麼去年選舉幾乎全部造反？

以蘇貞昌與老婆為主角的這張祝賀情人節圖檔，特別註明「空前的農產外銷量，猶如你在我心的重量」， 由於高市府最近不斷強調高雄農漁特產銷往中國，因此賀卡被部分媒體解讀為似乎是針對高雄市長韓國瑜。

韓國瑜今早前往覆鼎金保安宮參拜及發紅包，被問到此問題時，他首先感謝蘇貞昌院長關心農民及漁民。

韓國瑜說，其實勞工、農民、漁民這三種工作的人，如果日子已經過得好，我們很高興，「但蘇院長要去思考，為什麼農漁民在去年選舉，基本上幾乎全部造反？」、「為什麼？收入不好嘛，賺不到錢嘛。」

韓國瑜指出，如果蘇院長認為外銷很好，那為什麼農漁民心裡不高興？是不是中間有人被剝削？「如果農漁民說我賺不到錢，政府卻說我外銷很多，那聰明的政府就要想，這裡面發生什麼事？如何打破剝削，這是政府的責任。」

媒體也詢問韓國瑜說，昨晚為何突然現身台北？韓國瑜說，因為有20幾家大規模的企業，很想了解高雄投資環境，所以安排他去，這些企業過去投資都在北台灣，他講完後，企業很有信心，陸陸續續會來高雄考察。

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