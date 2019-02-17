延宕10多年3屆市長 台中市永興公園西側動土

2019-02-17 20:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區占地500多坪的134號公園預定地，早年因海巡署台中機動查緝隊辦公廳舍坐落於西側，東側雖已開闢為公園，西側卻延宕10多年，歷任三屆市長，今天（17日）終於動土，市長盧秀燕說，她很重視南區建設，除了東興路打通工程外，永興公園西側開闢完成後，與公園東側連成一氣，將成為活潑、友善與老少咸宜的鄰里公園。

不過，市議員鄭功進說，公園歷經三屆市長，至盧秀燕上任後動工，這項動工源於前市長林佳龍多次協調，才能把廳舍順利搬遷完成，卻又因工程規畫設計等因素，開工日期才會延宕至昨天才動工；他強調，該公園預定地周圍是人口稠密地區，周圍的永興里、工學里、樹義里、樹德里等居民也多次向他陳情，希望能有一個具有特色遊具的綠地空間，經多次議會質詢爭取，去年二月新工處承諾會引進當紅的十二感官遊具「石虎溜滑梯」，如能真正落實，將可以取代千篇一律的搖搖馬遊具與體健設施，這也是美事一樁。

中市政府建設局則指出，公園西側面積約1700多平方公尺（500餘坪），前為海巡署中巡局台中機動查緝隊辦公廳舍，已完成營舍新建工程與搬遷，並辦妥無償撥用，該公園總面積共3330平方公尺（約1000坪），開闢總經費約為2274萬餘元，包含地上物補償費1880餘萬元，工程經費為390萬餘元，預計今年7月底完工。

至於感官式磨石子石虎造型溜滑梯，建設局說，該滑梯將結合沙坑遊戲區，以及周圍設置休憩座椅，提供家長照護空間，植栽綠化則保留基地內既有喬木，並新植林木作整體景觀綠化，透過人行步道串連永興公園東側。

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