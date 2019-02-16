韓國瑜被空污嚇到 環保局三管齊下防制

2019-02-16 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前坐直升機空中視察，被空氣污染嚇到，環保局將成立查核專案小組，全面體檢工廠老舊設備，改善設備全面熱回收，並推動電力業加嚴標準，鎖定空污前25大廠，要求污染排放量減半，並立法要求工廠使用低硫油，力拚今年10月上路，三管齊下防制空污。

韓國瑜13日搭直升機空中視察愛河流域，赫見臨海工業區一片霧茫茫，工廠煙囪卻不斷冒煙，直呼被空污嚇一大跳！環保局長袁中新，認為空污主要污染源是PM2.5，隔天情人節立刻夜宿大林蒲，聽取環保團體及地方民意。

環保局將成立查核專案小組，鎖定臨海工業區石化、鋼鐵工廠，邀集專家、學者入廠，全面體檢工廠老舊設備，協助業者改善防制設備，達到全面熱回收，讓水蒸氣也消於無形，未來擴及四大石化工業區。

環保局也將加嚴高雄市電力設施排放標準，針對前25大廠如電力發電廠、汽電共生廠，以3年為期分2階段加嚴，要求污染排放量減少一半，預估不但可減少250多萬噸的生煤使用量，每年也能減少排放硫氧化物2800多噸、氮氧化物4700多噸。

環保局長袁中新也請中油生產低硫油，將納入高雄市環境維護管理自治條例，立法全面要求工廠使用，改善硫氧化物減少4成，三管齊下防制空污，整體改善工程約3年。

而環保團體點名中鋼原物料露天堆置，任由煤灰四散污染，要求環保局促中鋼改為室內堆置場；環保局說，中鋼將於今年底先完成燒結礦堆置場室內化工程，也規劃溼式淬火塔改為乾式期程，環保局已要求加快改建速度。

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