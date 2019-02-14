高雄市環保局長夜宿大林蒲 帶一票人遭嗆「作秀」

2019-02-14 21:25

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局長袁中新今天夜宿大林蒲，希望了解廢氣排放情形並與當地里長、環保團體一起了解空氣污染狀況，袁中新擔心被說成來「作秀」，在場直播的環團人士直接回他：「直播線上確實有人這麼說！」

袁中新說，中鋼煉焦爐停爐以及煤砂戶外堆置問題，已有提出改善的時程，環保局正一步步監督落實執行。這次到大林蒲夜宿，就是希望能深入了解當地的問題。

在地的鳳興里里長洪富賢一見到袁中新到場就說，「下一次你一個人來就好了，帶這麼多人來反而看不到真正的問題」，袁中新則反問環團，此行會不會被說成來「作秀」？到場直播的環團人士直接回他，「地方確實有人這麼說！」讓袁中新一臉尷尬。

南部反空污大聯盟說，今天是西洋情人節，但高雄空污讓愛情摩天輪一點都不浪漫，高雄空氣測站仍都顯示為橘色警戒，籲請韓市長整治空污第二拳，要將全台PM2.5污染第一大戶中鋼的濕式煉焦爐關掉，才能立即減低污染，改善空污。

環團向袁中新建議中鋼煉焦爐停爐減煤，以及煤砂戶外堆置問題亟需立即重拳改善。

聯盟成員同時也是大林蒲居民洪秀菊說，中鋼的煤灰四溢，對當地居民生活影響甚鉅，時常都有擦不完的煤灰堆積在窗台家中，隨處一摸手都變黑色，而煤灰長期呼吸進入體內更是嚴重危害健康，也因此改善煤砂裸露問題是刻不容緩。

袁中新入夜後在大林蒲用餐，入宿大林蒲鳳西路民宅，今天隨行者除了環保局官員、媒體，環保團體現場以手機開直播，瀏覽人數約1000多人。

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