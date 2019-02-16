中台灣元宵燈會今晚點燈 吸引三萬多人次參觀

2019-02-16 20:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2019中台灣元宵燈會今天晚上7點在市長盧秀燕的主持下點燈，正式宣告台中市的燈會從今日至24日在台中文心森林公園展開，高達高達12米的主燈「御天飛行豬」在音樂燈光的伴隨下，展翅旋轉；盧秀燕表示，飛行豬代表站對風口選對方向，連豬都會飛，代表台灣經濟、城市發展，都會一飛沖天。

中台灣元宵燈會開幕後，便展開一系列表演，有日本長野縣駒根市傳統表演團體、愷樂、鼓鼓呂思緯、茄子蛋、林喬安及The beat sharks爵士樂團等知名藝人或團體盛大演出。

中台灣元宵燈會在今天晚上點燈，吸引了三萬人次的民眾到場，主燈是「御天飛行豬」，具備圓滿外型，並插上翅膀、一飛衝天，象徵台中積極飛向國際，帶動經濟躍進的決心市長盧秀燕等各局處首長一起點燈。

盧秀燕表示，今年是中台灣燈會20週年，因為是整數年，辦的特別用心特別盛大，民眾可發現中台灣燈會絕對是台灣最好看，全台灣雨很用心

盧秀燕表示，今年的主題豬，台中市很特別，是御天飛行豬，就是飛天豬，連豬都飛，代表雖然大環境艱困，只要努力站對方向，站對風口，連豬都會飛，台灣的經濟號城市發展，都會一飛沖天，突飛猛進豬。

今年燈區主題緊扣台中意象與生肖豬年，並結合人文、產業特色、熱門景點等元素設計，除了主燈外，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光皮克創意燈、12座花博石虎家族主題燈、1座日本睡魔扇形花燈；另外還有大面積光環境及賞燈光廊。

觀旅局表示，中台灣元宵燈會今年邁入第20年，這次活動長達9天，主燈是「御天飛行豬」，具備圓滿外型，並插上翅膀、一飛衝天，象徵台中積極飛向國際，帶動經濟躍進的決心。主燈秀將結合周邊主題燈及光環境燈光效果，以雷射特效搭配客製化主題曲，帶來視覺、聽覺饗宴。

觀旅局估計，今天就有3萬多次到場，預估9天燈會將會超過百萬人次以上遊客賞燈，主燈秀於燈會期間每晚7時至10時整點開演，每場次約3至5分鐘。觀旅局長林筱淇推薦皮克創意燈區，尤其是珍奶皮克，散發出滿滿的台中味，已經是網美拍照分享熱點。

今年小提燈「飛天豬」以今年主燈的樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，相當可愛。在2月16日至19日每晚6時於活動現場免費發送，送完為止。另外，日本青森縣平川市也準備3,000個睡魔小花燈，2月19日晚上7時30分於活動現場小提燈發放處贈送賞燈遊客。 觀光旅遊局表示，為避免塞車，請多加利用大眾運輸前往燈區。

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