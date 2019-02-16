燒輪胎、劫商家...海地示威轉激烈 外交部旅遊警示亮橘燈

2019-02-16 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕海地自本月7日起發生大規模反政府抗議行動，示威規模有轉趨激烈之勢，民眾會隨機焚燒輪胎、攻擊車輛甚至洗劫商家。外交部今（16）日表示，目前旅居該地國人都安全無虞，不過已經將旅遊警示等級提高至橙燈，呼籲國人非必要勿前往海地。

據《蘋果》報導，外交部指出，聯合國及歐美等民主國家，公開支持民選總統摩依士（Jovenel Moïse）政府，並呼籲海地各界透過對話解決歧異。自月初開始在首都太子港（Port-au-Prince）及部分主要城市的示威活動，至13日有轉趨激烈之勢，示威群眾沿抗議路線隨機焚燒輪胎、攻擊車輛及洗劫商家，城市內經濟活動停滯，大眾運輸系統也停擺，警察執法行動每日均傳出示威者死傷消息，治安惡化。

外交部強調，旅居該地國人目前都安全無虞，不過對海地旅遊警示亮橘燈，顯示為非必要勿前往該地。若有必要赴海地，外交部建議出國前至本部領事事務局網站（http://www.boca.gov.tw）完成「出國登錄」，倘發生重大災變或其他緊急事故時，駐館可依據登錄資料，即時提供協助。

另外，國人在海地期間若遇急難需要協助，可撥打我駐海地大使館緊急聯絡電話：（002-509）3113-4662，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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