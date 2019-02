我捐50萬美元給委國反對派 助人道救援

2019-02-15 18:43

〔記者彭琬馨/台北報導〕委內瑞拉爆發雙總統危機,我國政府仍未表態支持委國現任總統總統馬杜羅或臨時總統伊瓜多。我駐美代表高碩泰14日應邀出席「美洲國家組織」(OAS)舉行的「委內瑞拉人道危機全球會議」(Global Conference on the Humanitarian Crisis in Venezuela)時,代表政府捐助委國反對陣營50萬美元(約新台幣1600萬),獲全場熱烈迴響並有多國代表特別致意肯定。委國反對陣營高層並推文感謝台灣。

外交部長吳釗燮也在推特推文,「我們希望將民主、穩定與繁榮帶回委內瑞拉,委國人民值得一個更光明的未來。」是否有間接表態挺反對黨之意?吳釗燮回覆媒體時強調,「並沒有直接關聯,是在祝福他們人民、希望人民過得更好的意思。」

除台灣在內,共有包含美國在內的25國向委國反對派提供1億美元人道援助基金。據美洲國家組織(OAS)的委內瑞拉移民及難民工作小組負責人斯摩蘭西(David Smolanksy)表示,這筆資金將直接援助設在委國與哥倫比亞、委國與巴西邊境,以及加勒比海島嶼古拉索的收容中心。

外交部今對此表示,正值委國經濟遭逢困境亟需國際協助之際,作為國際社會負責任的一員,我政府樂願提供委國必要的人道援助,盼能協助委國早日脫離危機,重建民主憲政,恢復委國人民的自由及正常生活。

