平溪天燈節今晚登場 主燈造型曝光

2019-02-16 16:19

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第21年的平溪天燈節今晚登場，這次的7公尺主燈以北北基桃宜5縣市一日生活圈為核心精神，由新銳插畫家「歪歪」的文青風筆觸，在天燈上繪製淡海輕軌、基隆廟口等5縣市最具特色的10處代表景點，製作主燈的「天燈國寶」胡民樹表示，以往大天燈只有4個面，這次特別做成6面的，加上象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺，也有「六六大順」的好兆頭。

今晚主燈將由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌一同施放為全民祈福，並推廣「北部共同生活圈」的便利性、多元性與百變風貌，同時也藉由平溪天燈向全世界遊客展現台灣之美，邀請國際旅客造訪探索，台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙另有行程不克前來，另將分8波施放800盞天燈。

為了放天燈，今天一早就有逾2500人到會場排隊領取天燈施放券，搶得頭香的是來自三重的莊姓情侶檔，他們說，去年也有來但沒排到，今天非常興奮搶到頭香，今年願望希望健康平安。另外，來自菲律賓約20人的遊客，第一次來台灣就選擇來參加天燈節活動，因為看到網路美照慕名而來，一早來排隊非常開心。

新北市政府表示，2月19日元宵節還有第二場天燈節晚會，於十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）舉行，當天上午10點現場發放免費的天燈施放券，主燈是可愛的粉紅豬造型，有興趣的民眾可提早規畫，以免向隅。

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