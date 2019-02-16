平溪800天燈今晚升空 新北基桃3首長齊放主燈

2019-02-16 13:41

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第一場平溪天燈節將於今天晚上在平溪國中登場，將分8波施放800盞天燈，並由新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌一同施放象徵北北基宜桃5縣市在市政建設及產業、觀光等各方面合作的6公尺高主燈。

新北市政府表示，主燈以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、台北、桃園、基隆及宜蘭列為一日生活圈，不只地理位置相鄰，透過便捷的交通，更可以是一日來回的旅遊圈、工作圈、生活圈，希望帶動5縣市轄內的觀光交流。

主燈設計分別是5縣市提出轄內最具特色的代表景點，包含新北市目前最夯的「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、台北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園市的「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆市的「廟口」和「潮境公園」以及宜蘭縣的「龜山島」與「清水地熱」等共計10個特色景點，預計下午4點完工立起亮相。

主燈圖案是由台灣年輕的新銳插畫家歪歪手繪上去，不採用過度寫實派手法，而是運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青圖繪，延伸景點的視覺想像。

主燈共由6面主體構建，其中5面繪製了上述10大特色景點之外，另外1面則是呈現象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺。

新北市府提醒，今天上午9點至24點將實施全面汽、機車及腳踏車交通管制，管制路段包括雙菁公路（106線，石碇雙溪口至平雙產業道路口段）上午9時至晚間12時汽機車禁止駛入，民眾若自行開車，建議將車輛停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往會場。

民眾搭乘搭乘大眾運輸工具並轉乘接駁車最便利，台鐵部分可選擇搭乘平溪支線前往活動會場，首班車上午5時八堵站發車前往菁桐站，末班車晚間10時4分由菁桐站發車前往七堵站；排接駁公車，去程從木柵上車投幣50元、石碇區及基隆、瑞芳區上車投幣30元、平溪區內上車投幣15元，回程搭乘接駁車下山則免收費，各路線接駁公車，也開放電子票證刷卡，方便遊客搭車、免備零錢。詳細天燈節交通及停車相關資訊可上官網查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/