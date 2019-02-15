新北邀北台灣5縣市首長放天燈 柯P為這個原因缺席！

2019-02-15 11:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市揚名國際的傳統活動「2019新北市平溪天燈節」，將於2 月16日晚上在平溪盛大舉行，新北市長侯友宜，基於促進新北市、台北市、桃園市、基隆市和宜蘭縣等「北部共同生活圈」5 縣市首長同台施放20呎主燈，但是台北市長柯文哲未能出席，因為台北市當晚也有元宵活動，所以無法參加。

侯友宜上任後，全力推展「北部共同生活圈」理念，認為新北、台北、桃園、基隆及宜蘭屬於一日生活圈，不只地理位置相鄰，透過便捷的交通，更可以是一日來回的旅遊圈、工作圈、生活圈，希望帶動5縣市轄內的觀光交流，並以此為基礎，增進北部5縣市的合作，也可促成藍、綠、白一起為人民拚經濟。

新北市今年「2019新北市平溪天燈節」的20呎主燈，精選新北、台北、桃園、基隆及宜蘭五縣市轄內代表性特色景點，並由插畫家歪歪以文青風筆觸呈現於20呎主燈上，藉由平溪天燈向國內外旅客推廣北台灣美麗的旅遊風貌。

當天邀請5縣市首長共同施放主燈，目前已確定新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌會到場，宜蘭縣長林姿妙正在確認時間如何安排，台北市政府回覆市長柯文哲當晚在台北市也有元宵節活動行程，所以不克參加。

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