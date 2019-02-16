暴打8旬婦頭破血流 嫌犯竟推稱看不清楚

2019-02-16 15:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區成功里80歲余姓老婦，今天突遭男子持報夾暴打，出手殘忍，嫌犯落網後對於行兇動機，竟聲稱自己看不清楚，但也表示「我想跟阿嬤道歉」。

受害的余姓老婦頭破血流，縫了6針，四肢挫傷，還被踹到腳骨斷裂，送醫手術、治療中。

歸仁警方指出，行兇的56歲伊姓男子，住在東區，落網後，情緒穩定，看似正常，但對於為何動手襲擊，卻語意含混，還說「我問對方祖先是哪裡，並要她下跪，不聽就打了」，正深入調查行兇動機。

老婦遭攻擊後，民眾見狀報案，警方趕來圍捕，因嫌犯不從，先噴辣椒水，再全力制伏，帶回派出所偵訊。

嫌犯落網後，對於攻擊老婦的行為感到抱歉，也推稱自己看不清楚，還說有思覺失調症，更瞎扯「台灣人的祖先來自中國」。

老婦的兒子則難過地指出，不敢看監視器畫面，怕見到母親被打會情緒崩潰，「這些人外觀看起來正常，但突然發作起來，根本無法預防」，希望政府有所作為。

根據監視器畫面，老婦遭攻擊後，雖有起身閃躲，但伊男沒有停手，被打到腿軟、下跪後，嫌犯仍不罷休，相當兇殘；附近民眾聞訊，都相當氣憤，希望警方嚴辦。

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