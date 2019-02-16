南投新春開筆活動 文化局圖書館開館送好禮

2019-02-16 13:06

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府文化局今日舉辦「福豬獻瑞、新春文薈」開筆活動，縣內書法家齊聚一堂揮毫祈福之餘，縣府也宣布歷經2個半月休館進行結構補強工程的文化局圖書館，在工程完工後，將於2月19日起恢復開放，並同步辦理「2019金豬迎新增智慧-圖書館新春系列活動」，歡迎舊雨新知共享閱讀樂趣。

「新春開筆」係我國重要的傳統禮俗之一，今日活動包括副縣長陳正昇、前縣長林源朗等人，也都到場與書法大師們一起揮毫，寫下「己亥福豬獻祥瑞、朱玉滿堂聚南投」等14個字，將祝福化為文字藝術，祈願新的一年縣運昌隆，縣民平安如意、事事順心。

文化局長林榮森說，因應該局圖書館整修完工，辦理的「2019金豬迎新增智慧-圖書館新春系列活動」，總共區分3部分，「元宵彩球抽抽樂」活動將在19日開館日也是元宵節當天登場，當天1次借書滿20本以上，即可參加抽獎，獎品是各式造型的燈籠、小燈筆，名額各約100位，送完為止。

其次，「開館吉祥好運到」及「五福臨門拿金鑰」2項活動，將在2月23日舉辦，獎品包括500元圖書禮券、可愛抱枕、繪本書、馬卡龍鑰匙圈等，詳情可上文化局官網查詢。

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