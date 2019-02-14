南投圖書館送禮了！一次借滿20本書可以參加抽獎

2019-02-14 11:08

〔記者張協昇／南投報導〕圖書館的空氣變清新了！南投縣政府文化局圖書館最近完成結構補強工程，將於2月19日重新開放，圖書館除將舉辦新春抽獎等系列活動，還送民眾一個大禮，那就是在4樓普通閱覽室裝設空氣清淨設備，讓莘莘學子長時間待在圖書館看書也不怕呼吸到髒空氣，以提升閱讀品質。

南投縣政府文化局圖書館指出，圖書館每天開館時間長達12小時，每年進館人數高達23萬2131人次，圖書館歷經2個半月的休館完成結構補強工程後，考量設置147個座位的4樓普通閱覽室，學生使用率高，特別購置採用超靜音技術的「室內空氣品質改善全熱交換器」，能夠將室外的空氣經淨化過濾後引入室內，並使室內濃度過高的二氧化碳、有害氣體甲醛、苯、二甲苯及流行性病毒、異味等有害物質排出室外，不間斷循環保持潔淨空氣，讓民眾有更良好的閱讀環境，提升閱讀品質。

而配合圖書館2月19日星期二重新開放，也將舉辦「2019金豬迎新增智慧-圖書館新春系列活動」，當天一次借書滿20本以上，即可參加抽獎，獎品有各式造型燈籠、小燈筆，送完為止。

此外，2月23日星期六上午9時起將發送幸運氣球，其中60位幸運民眾可獲得好運贈品乙份，贈品有500元圖書禮券、可愛抱枕、繪本書，當天圖書館也將設置5道關卡，民眾於時間內闖關成功，即可獲得精美馬卡龍鑰匙圈乙份，送完為止。

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