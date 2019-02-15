6旬男過年吃年糕意外噎死 元宵吃湯圓保命靠這招

2019-02-15 12:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農曆春節及元宵民眾吃湯圓應景，近日65歲男子，因年糕卡住氣管導致窒息，家人見狀緊急送醫，到院前無呼吸心跳，急救後仍宣告不治；羅東博愛醫院急診醫學科醫師劉建廷提醒，老人、小孩最常因噎住而無法呼吸，若碰到這類情況，一定要正確施用「哈姆立克法」，才能在黃金時間搶救生命。

劉建廷醫師解釋，哈姆立克法施作方式，應站在患者正後方，用手環抱患者腹部，雙手握拳抵住上腹部後，多次往體內按壓，利用瞬間力量增加腹胸腔壓力，試著把梗塞住的食塊吹彈出來，以恢復呼吸道暢通和呼吸功能。

劉建廷表示，若是發現周遭有人在進食過程中突然掐住脖子、呼吸困難，立刻就要施以哈姆立克法，千萬不要等人倒下，因為一旦倒下，即表示已經失去呼吸功能一段時間了，腦部缺氧，增加腦死機率，後續恢復正常生活的機率也隨之降低。

「沒試肯定沒機會」劉建廷直言，食塊大小、卡住的位置及患者年齡、身體狀況，雖會影響哈姆立克法的成功機會，但他碰到意外仍要試一試，若是成功，患者能瞬間恢復呼吸、解除危機，隨後再進一步赴醫檢查，一切都來得及。

逢年過節，博愛醫院近期就接到多名異物卡喉的案例，劉建廷建議，年長者和小朋友在進食時，將食塊切小塊再入口，糯米製品如年糕、麻糬、湯圓較難消化，長輩也應留意，淺嚐即止。

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