工會要求禁秋後算帳 華航：若合法就不用擔心求償

2019-02-14 14:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕華航與機師工會協商下午1點繼續進行討論，工會訴求禁止華航罷工結束後秋後算帳，並在該訴求中提出4項要求，包含不得對工會成員請求損害賠償或提出訴訟，違反的話要對工會支付其請求金額之懲罰性違約金，對此，中華航空強硬回絕，如果工會罷工合法，為何要擔心公司會提出求償，華航法務部經理單嘉鈴表示，現場華航協商代表，基於公司治理，無法在未經董事會同意就放棄任何權利，對於工會訴求沒有辦法回應、沒有任何對案、無法給出任何承諾，雙方協商直接觸礁，重新開會不到20分鐘就宣布休息。

機師工會表示，昨晚有公司代表上電視講說要提告，這樣言論當然就會造成工會會員惶恐，為讓會員罷工結束後能放心工作，不用擔心被秋後算帳，所以才會提出這樣主張，畢竟之前華航空服員罷工結束後，華航的態度大家都知道。

機師工會4項要求包含，第1，公司及代表行使管理權限之人，不得以違反2018年勞資雙方所簽訂之任何協議為由，亦不得以此罷工資方所受損害為由，對工會成員請求損害賠償或提出任何訴訟行為。若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之為反，對工會支付相當於其請求金額之懲罰性違約金。

第2、自工會就本次罷工進行罷工投票之時起至工會宣布罷工終止時止，本會會員所為任何反制之言論、行為，公司及代表行使管理權限之人均不得再行追究，包括但不限於以各種民事、刑事或行政等手段騷擾會員，如已提出訴訟或已進行調查，均應撤回或停止。

第3、公司及代表行使管理權限之人，於罷工結束後，不得對外發表任何不利工會或此次罷工之言論，若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之違反，對工會支付新台幣100萬元之懲罰性違約金。

第4、公司及代表行使管理權限之人，不得以任何形式對參與罷工之會員，於未來內部訓練、考核或升訓有任何不利處分或差別待遇，若公司及代表行使管理權限之人違反者，公司應就每次之違反，對工會支付新台幣100萬之懲罰性違約金。

華航總經理謝世謙表示，工會這些訴求需要召開臨時董事會，但要強調如果罷工合法，公司當然無從求償起；且工會訴求中有很多求償懲罰性違約金，這些部分他今天沒有被授權，能夠保證不追究。

單嘉鈴表示，工會很多訴求，有限制自然人權利行使，未定數字的懲罰性違約金，可能對公司權利造成極大損害等，現場人沒辦法代表公司放棄所有權利。

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