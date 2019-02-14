9成市售精油不「純」！ 知名精油摻人工香精、含高量塑化劑

2019-02-14 13:36

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學化妝品應用系特聘教授易光輝及其團隊，自今年1月起透過知名購物平台等通路購買22件精油，經檢驗發現其中20件為「調和」精油，等於9成不是「純」精油，還有1款標榜檀香精油，卻檢測不出檀香醇成分，明顯為「假精油」，另有1款洋甘菊精油含80.6%塑化劑DEP，超標8060倍，用多了恐造成性早熟或不孕。

易光輝表示，依行政院消保處解釋「純」精油必須從植物中萃取，品質還要符合CNS國家標準或ISO精油國際標準，但消費者在市面上買到的產品統稱「精油」，並未標示「純」精油或「調和」精油，消費者在選購時根本無法分辨。調和精油以少量植物精油、人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等調和而成，價錢卻賣得和純精油一樣高。

為避免消費者花大錢買到調和精油或誤用到含大量塑化劑的精油傷害身體健康，上個月起，易光輝和其團隊陸續在購物平台、觀光工廠、夜市購買了B牌、S牌、K牌、A牌及夜市H品牌總共22件精油產品，其中不乏是明星代言的品牌，經過1個多月檢驗，發現有20件添加人工香精、兩款含塑化劑（鄰苯二甲酸二乙基酯DEP），還有成分標示不符情形。

易光輝呼籲政府相關單位應修改法規，比照香水或果汁等作法，要求業者應明確標示含多少精油成份為純精油（符合CNS或ISO標準）、精油（無人工添加物）或調和精油（含有人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等），以利消費者選用與區別。

易光輝指出，從購物平台買來B牌薰衣草、檀香2種精油檢驗，雖然沒有添加人工香精，卻標示不符。該牌薰衣草精油說明書標示使用六星級的真正（高地）薰衣草，實際上檢驗出來是次級的醒目薰衣草；檀香精油說明書檀香醇標示與實際驗出來的相差至少30倍，有誤導消費者嫌疑。

另一組要價上千元的S牌檀香精油，發現根本沒有檢出檀香醇的成分。易光輝說，該牌的檀香精油是假檀香，從檢測的報告分析，至少含有7種人工香精及2款多元醇，不應該叫檀香精油！

至於明星代言的A牌精油，易光輝指出，團隊檢驗分析玫瑰、茉莉、洋甘菊、檀香等12款產品，皆添加人工香精、合成酯，其中茉莉精油、洋甘菊精油分別含有約3.55%、80.6%塑化劑DEP。盡管衛福部允許化妝品類可含DEP，但是允許含量不能超過100 ppm，這兩款的精油分別超標355倍、8060倍，根據國家環境毒物研究中心動物實驗，塑化劑會改變大鼠的性分化、對睪丸產生副作用、影響性器官的發育和精子的產量。

同樣在購物平台買的K牌尤加利、檸檬、甜橙、玫瑰精油，經過氣相層析質譜檢驗分析均添加多元醇與人工香精；從夜市買來H牌精油甚至添加了卸妝油的合成酯成分。易光輝強調，台灣精油大多從國外進口，美國、歐盟化妝品類不准添加塑化劑DEP，台灣卻還允許。這次檢驗知名品牌與行銷通路販售的精油，高達9成以上是添加人工香精的精油，甚至含有塑化劑，希望政府相關單位制定明確精油名稱標示法，以規範進口或提供精油來源廠商，以保障消費者。

易光輝在檢驗報告出爐後，即寫信告知所有販售通路，客服人員回信表示會要求供貨廠商改善。

易光輝指出，弘光科大執行大學社會責任USR「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫，已經協助檢驗出100件精油，結果都公告在網址。今年度計畫團隊接受消費者個人（非廠商）提供有疑慮的精油樣品檢驗，不過，送檢樣品必須未開封過，且檢測後樣品必須留樣無法歸還、檢測結果會上網公告，可將精油寄送到台中市沙鹿區臺灣大道6段1018號易光輝教授收，總收量80件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/