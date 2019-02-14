北市松山車站、中山商圈機車格 3/4起也要收費

2019-02-14 12:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府計畫未來逐步推動機車停車格全面收費，繼台北車站、信義商圈、西門商圈等9處熱門商圈實施機車收費後，交通局今天宣布松山車站、中山商圈周邊的1337格機車停車格，也將於3月4日起納入收費，於週一至週六每次停車收取20元費用。

停車管理工程處表示，目前台北市計有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、公館商圈、西門商圈、光華商圈以及木柵動物園等9個區域機車停車格已納入收費，實施收費後有效改善機車停車秩序，考量松山車站、中山商圈周邊具有台鐵、捷運、公車、客運等充沛大眾運輸資源，為增加路邊停車周轉率，減少長期佔用，松山車站、中山商圈將成為第10處及第11處納入收費的區域。

隨著松山車站及中山商圈機車格納入收費，也讓台北市的收費機車格總共達到將近2萬格。松山車站週邊收費路段，包含松山路（八德路4段至忠孝東路5段）、松信路（八德路4段至松隆路）、八德路四段（松信路至中坡北路）及松隆路（松信路至中坡北路），3月4日起於週一至週六每天上午9時至晚間8時收費， 收費以每次20元為限。

中山商圈收費路段，則包含中山北路一段（市民大道一段至南京東路）、中山北路二段（南京東路至長春路）、南京西路（承德路一段至中山北路一段）、長安西路（承德路一段至中山北路一段）、承德路二段（南京西路至平陽街）、長安西路十九巷二弄（長安西路至南京西路）、南京西路十八巷（長安西路至南京西路），3月4日起於週一至週六每天上午9時至下午5時收費，收費以每次20元為限。

停管處表示，為改善收費區域機車停車環境，收費前會設置收費牌面並夾單宣導，設置於道路旁的機車停車格，也將設置回復式導桿以減少機車因推擠溢出停車範圍，並進行道路及人行道停車空間調整增繪停車格，這次收費範圍松山車站周邊已新增機車停車空間58格，中山商圈周邊亦新增機車停車空間54格。

另為解決因現行機車停車格位寬度較大，屢有2輛車擠在同一格位情形，造成機車騎士牽移車輛困擾，停管處於松山路將試辦路邊機車停車格位寬度縮小為70公分，並觀察機車停放情形及蒐集各界意見後，依試辦結果評估後續辦理方式。

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