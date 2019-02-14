逾百學者連署挺機師罷工 盼社會進步民眾諒解

2019-02-14 11:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕針對華航機師罷工，學界昨發起聲援連署，至今上午已超過140人加入，學者認為，「安全永遠比便利更重要」，而罷工能使台灣更接近正常國家，促進社會進步，勞資關係平等，雖有些不便，但仍盼民眾多多體諒。

昨學者發起「學界聲援機師工會罷工行動連署聲明」，13日中午發起，不到1日，已有逾140人各大專校院學者加入，共同對罷工機師們表達聲援之意。

東吳大學法律系副教授胡博硯認為，這次機師罷工，核心訴求是過勞對公共利益產生危害，強調安全永遠比便利更重要，並認為若社會不讓勞動者自己行駛勞動權，到時就需政府出面，才能平衡勞資關係，最後反而是納稅人掏錢替華航處理。

東華大學財經法律研究所副教授張鑫隆說，罷工可讓台灣更接近正常國家，華航過去沒有誠意，機師罷工才讓雙方回到談判桌；至於罷工預告期對工會不利，日本等國家的罷工預告，也是工會通知勞動主管機關，用意提醒民眾準備，而非讓雇主拿來準備對付罷工，事實上機師工會很早以前就說春節要罷工，已達預告效力。

政治大學社工研究所教授王增勇表示，必須尊重勞工罷工權，這時勞工更因團結，不可說機師高薪、與我無關，回想先前爭取婚姻平權，許多人非同志身分卻也力挺，今天機師罷工，代表替台灣開一條路，聰明雇主可善用工會改善公司治理，聰明社會也要利用罷工讓整體更進步。

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