獨派還在氣頭上 須待善意化解

2019-06-20

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨獲民進黨中執會正式提名競選連任，蔡也啟動初選過後的黨內整合工作，將分階段進行，未來將與她的黨內競爭對手、前行政院長賴清德會面，洽談如何具體合作。

蔡將與賴清德會面

至於蔡賴雙方如何整合與合作？蔡英文幕僚表示，蔡總統與賴清德搭檔參選正副總統的「蔡賴配」，仍是選項之一，不過，由於初選剛結束，賴清德本人與他的支持者都需要時間沉澱，蔡未來將與賴會面，相關的整合也可能以迂迴的方式處理。

據悉，賴清德在黨內初選過後的這段期間，與南部的好友會面，目前沒有出國的打算。

賴清德初選時的發言人李退之表示，賴清德在初選期間，無論人力資源與網路聲量，都無法與蔡總統相比，賴清德的支持者累積了一些委屈，未來需要蔡總統及其競選團隊進行化解。至於蔡賴如何合作，民進黨主席卓榮泰已表明「蔡賴配」是選項之一，重點在於未來如何發揮最大的戰力。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統已啟動黨內整合工作，目前是按部就班進行。蔡英文幕僚表示，由於初選剛過，雙方的支持者難免會有一些情緒，因此，整合的問題不能急，這需要時間沉澱。

蔡英文幕僚說，蔡總統正分批與民進黨立委會面，提及初選過後如何團結，由於黨內立委分屬民進黨不同派系，也代表地方民意，總統了解立委對政府政策及地方建設的看法，而立委也可幫忙與挺賴清德的獨派團體溝通、整合。

總統初選期間，獨派團體幹部支持賴清德，並對蔡英文提出強力批判。知情人士指出，蔡總統面對與獨派的整合確實是個棘手問題，獨派幹部「還在氣頭上」，需要時間與善意來化解。

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