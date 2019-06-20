經濟學人預測蔡勝韓 柯P笑說：最大變數還沒出現

2019-06-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕英國經濟學人資訊社預測，總統蔡英文將於明年二○二○年擊敗國民黨總統候選人、現任高雄市長韓國瑜，也預料台北市長柯文哲不會投入選戰。對此，柯文哲昨語帶玄機地表示：「有一個最大的變數還沒有出現。」

「我晃晃晃什麼都不做

民調幾乎和你們一樣」

柯文哲昨主持里長座談會前接受媒體聯訪，談到經濟學人的預測，柯文哲表示：「預測是以當時的資料，以這一刻、這一秒去預測。」他接著意有所指地說：「有一個最大的變數還沒有出現。」

柯文哲說，現在台灣，氣候有極端氣候，政治變成極端政治，像香港的事情，短短一個月，台灣的民調就大幅震盪，目前是六月，離總統大選還有七個月，「七個月可以發生七次香港事件，所以我倒覺得深呼吸、放輕鬆。」

經濟學人同時預測，國民黨如果是韓國瑜代表，柯文哲就不會出來選，柯笑回：「我一向是讓大家出乎意料之外。」對於外界認為他可左右藍綠勝局，柯則說：「那就繼續維持吧！」

柯文哲的母親何瑞英前天接受電台專訪時表示，絕對不可能和民進黨合作，因為民進黨都在欺負柯；柯文哲表示：「不會啦，她有這樣子講嗎？」其實合作有很多種層面，就像台灣在中美之間，有政治、經濟、文化、軍事，各式各樣，可以經濟和美國合作，另一部分和中國大陸合作。

至於媒體最新民調顯示，在藍綠白三腳督的情勢下，鴻海集團董事長郭台銘位居領先，柯文哲則是受到反送中事件影響，民調墊底。柯笑說，藍綠應該要去思考，他什麼都不做，「就這樣子晃晃晃，民調就幾乎和你們都一樣，這就代表做越多，人民越討厭你。」

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