李俊俋建議賴清德列不分區 衝刺立委選情

2019-06-20

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會昨正式提名蔡英文總統參選二○二○總統，立委李俊俋建議，若能讓蔡的初選對手、前行政院長賴清德列入不分區立委名單，負責立委輔選工作，與蔡總統團隊分工合作，將有助於執政團隊的整體選情。

民進黨總統初選協調過程中，五人協調小組之一的立法院民進黨團總召柯建銘就曾提出此想法，盼能讓賴清德列不分區立委安全名單邊緣，藉以衝刺明年立委選情。

林俊憲：現在討論有點太早

李俊俋昨受訪時說，民進黨總統提名人選已確定，接下來最重要的就是要讓內部整合、弭平初選裂痕。他進一步建議，若能讓賴清德列入不分區名單，負責立委輔選工作，將可發揮多重成效。首先，黨可借助賴的能量與影響力，帶動立委選舉，其次，蔡總統與賴在大選中「各司其職」，在賴負責立委輔選工作下，蔡更可專心衝刺總統選情，整個執政團隊分工合作，更有利於總統與立委選情。

對此，初選期間擔任賴清德發言人的立委林俊憲受訪說，賴院長一定會投入黨的輔選團隊，至於要在什麼位置，應以整體大局做為考量，現在討論有點太早。一位不願具名的民進黨立委則說，應以當事人意願為優先考量，並建議黨內考慮「蔡賴配」。

立委劉世芳則認為，須等到國民黨總統候選人出線後，政治局勢才會比較明朗，屆時不分區立委名單的安排，才會比較具體。

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