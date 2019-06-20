白綠競合 民進黨更大一座山

2019-06-20

記者邱燕玲／特稿

今年五月底時，民進黨內某陣營接獲訊息，指黨中央曾與柯文哲陣營接觸，柯核心直截了當地說：「柯會選，也在準備連署了。」但此消息未獲證實。到了六月初，國民黨內則傳出，柯文哲已與蔡英文陣營接觸，尋求小英協助解決台北市雙子星大樓、大巨蛋等問題，他就不選二○二○；某名嘴日前也透露類似消息，但柯、小英雙方都否認。

兩種截然不同的訊息在政壇流傳，顯示柯文哲參選與否，正是外界關注的焦點，大家不知柯最後會不會投入大選，但可以確定的是，柯文哲繼續在全國各地跑行程，顯然未完全放棄參選的可能。

對民進黨而言，柯文哲投入大選、形成三腳督比較有利？還是柯文哲不選、藍綠對決比較有利？黨內英系人士認為，「柯文哲不選、支持小英」對民進黨是最好的方案；「柯文哲不選、也不支持小英」是最壞的方案，還不如「柯文哲參選」。

英系認為，由於九月才登記，加上國民黨人選七月才出爐，因此預估柯文哲八月才會決定；而從柯目前仍在全國各地試水溫的動作來看，顯示柯仍有參選準備，只是還未做最後決定。

英系分析，如果柯決定參選，應會進行盛大的連署動作，炒熱選情，一些國民黨人士也會支持連署，因為韓國瑜的票源多是四十歲以上，四十歲以下選民多挺柯、小英，因此國民黨認為柯若參選，必然瓜分小英選票。

英系人士指出，由於柯文哲是否參選「非操之在民進黨」，因此也只能等待各方人馬敲定後，情勢才較明朗。

民進黨初選底定後，黨內整合還不是最大問題，反倒是白綠之間的競合，更是民進黨下階段傷腦筋的事。尤其柯文哲有基本盤，但他的親中立場與兩岸主張又讓部分綠營選民反胃，未來白綠能不能合、要不要合、合又要怎麼合？都是考驗。

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