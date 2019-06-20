民進黨高層：立委選情 危險是整體的

2019-06-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統尋求連任，喊出二○二○「總統勝選，立委過半」目標，但歷經去年九合一選舉大敗，黨內多對明年立委選情不樂觀。黨內高層坦言「危險是整體的」，面臨的競爭會比之前更多，但並非都是壞事，因為總統大選選局將牽動立委選情，還有許多變數難以逆料。

卓：大戰略大對話 爭取人民信任

民進黨主席卓榮泰在中執會表示，未來會形成以總統的勝選為主軸、維護國會優勢為優先的「大戰略」，以及與社會各界緊密合作的「大對話」，做為兩支利箭爭取人民信任。中央黨部與各級黨部，加上蔡總統競選團隊、立委提名人的競選團隊，也將組成「黃金三角」，繼續保護本土政權。

民進黨二○一六年立委選舉，首度在國會席次過半。但黨內對明年立委選舉多不樂觀，前行政院長賴清德曾於總統初選過程中表示：「去年九合一大選民進黨處境艱辛，若情景不改變，明年區域立委選舉恐怕只有十席左右。」

民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，去年縣市長選舉，民進黨得票和席次不利，立委參選者會覺得壓力很大；但他評估，這半年多來，加上民進黨總統初選已告一段落，「黨在去年底是谷底，但這樣的現象會好轉。」

羅文嘉指出，現階段還無法對明年立委席次作評估，因為總統大選情勢還不明朗，兩大黨之外是否可能有第三個候選人出現仍不清楚，各黨在立委選舉採取什麼策略也未知，都會造成立委選情波動。

民進黨已完成五十三個區域立委提名，尚未提名的廿四個選區將以徵召決定人選，由「二○二○大選提名策略小組」九人主責相關作業，預計八月底完成提名。

黨內分析，各區域立委選區狀況不同，例如新竹市、基隆市、花蓮縣本就有民進黨現任立委，部分選區則是有友黨的現任立委，部分還未有人選的選區，會展開徵詢尋找適當人選，例如基層較有實力者、黑馬、刺客，或是培養新人。也會掌握友黨在該區是否會推出人選，未來可能和友黨有些互動。

對於明年立委選情，黨內高層坦言「危險是整體的」，面臨的競爭會比之前更多，但並非都是壞事。

他舉例說，台北市長柯文哲若要參選總統，一定會透過與區域立委結盟來搶攻總統票，但除非結盟的立委人選特別強，否則在「三腳督」下，立委選戰很可能再出現今年初台北市立委補選，陳思宇被邊緣化的狀況。

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