2019-06-14

記者施曉光／特稿

民進黨二○二○選將昨天出爐，蔡英文競選連任，相較綠營已經啟動選後整合，國民黨還得再等待一個月的時間，才能孵出人選。然眼前不但內部硝煙四起、刀光劍影，直至近日仍囿於遊戲規則之爭，讓基層憂心不已，甚至有人不再期待，藍軍對於總統選情已從原本一片晴空萬里，轉為烏雲密布。

儘管初選競爭難免擦槍走火，各方參選人也不是沒有砲口向外，但相對於攻擊敵方民進黨只有制式動作，未見對外開拓得分，反而汲汲於互挖牆腳，表面上道弟稱兄，還要外界不要「見縫插針」，實際作為若非剮髓挑筋的「綿裡針」，就是剮皮割肉的「笑裡刀」，而且針針見血、刀刀見骨，甚至有時還帶毒液，直戳對手罩門，毫不手軟，殺傷力道不輸綠營火藥槍砲。

至於始終擠不進「對決」賽的那一位，常常表面上扮和事老，呼籲兩強不要黨內互打，卻又經常酸言酸語，施放暗箭，像極勸架的第三者，一邊拉開互毆兩方，卻又各自偷踹一腳，圖的就是他日兩強皆「黑」，自己有機會從「冷宮」重返「寢殿」。

日前國民黨中央召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，郭台銘不滿自己在會中痛批中天電視台的談話內容外洩，黨內傳聞疑與朱陣營或韓陣營脫不了關係，背後目的當然就是「黑郭」。

除了黨內互打，眼前讓國民黨中央相當頭疼的是，這場內部競爭還有特定媒體集團、黨外政治團體及地方派系勢力介入攪局，讓這場初選更加複雜化，七月中旬初選結束後的藍營傷痕，恐怕遠比綠營賴、英之爭更加難以癒合。

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