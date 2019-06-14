國民黨：蔡英文比較好應付

2019-06-14

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨總統初選結果由現任總統蔡英文出線，國民黨發言人、文傳會主委程美華昨受訪僅以「國民黨不對其他黨派候選人置評」回應；但有黨務人士直言，蔡英文的出線，原本就是藍營所預期，因應明年總統大選，黨中央早已有譜，並評估相較敗北的前行政院長賴清德，蔡英文作為對手「比較好應付」，未來幾個月只要全面檢驗蔡英文執政成績，就可以證明政黨輪替的必要性。

黨內人士並指出，台北市長柯文哲參選的態勢已經很清楚，未來應該就是柯、蔡與國民黨候選人的競爭，雖然柯會影響部分淺藍中間票源，但柯、蔡之間相互搶票情況會更明顯。

黨內人士說，其實對藍營而言，賴清德比較不好打，罩門沒像蔡英文那麼多，過去台南市執政經驗也沒有太多可議之處，即便賴自稱「務實台獨工作者」，其實與蔡的兩岸路線也沒有太多差別，未來國民黨只要加強檢驗蔡的施政狀況，就可以凸顯藍、綠執政的優劣。

國民黨總統提名初選結果要到七月十六日才確定，黨內人士分析，就目前黨內與各方民調結果分析，最終可望是鴻海董事長郭台銘或高雄市長韓國瑜出線，代表國民黨與蔡、柯共逐明年大選，未來無論韓或郭出線，黨中央將儘快修補雙方陣營裂痕，全力贏得總統大選。

七月八日至十四日民調

國民黨中央昨也邀請五位總統參選人陣營代表召開總統提名初選民調協調會，除確定由全國公信力、TVBS、聯合報、世新大學及全方位等五家機構執行民調，並確定執行時間為七月八日至十四日，初步規劃每家每晚要做四百五十份市話樣本，最後一天做三百份，每家總計三千份，預定十五日中午公布民調結果，提報十七日中常會通過。

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