民調墊底選不選？ 柯：到時候再講

2019-06-14

〔記者楊心慧、郭安家、蔡亞樺／台北報導〕民進黨總統初選民調結果揭曉，蔡英文總統勝出角逐連任，台北市長柯文哲昨面對初選結果態度低調，僅對蔡說了句「加油」，仍未鬆口是否參選總統。柯陣營人士表示，民調顯示柯仍有兩成多基本盤，預計八月以後柯才會決定動向。

近柯幕僚表示，從最近媒體民調就能觀察到民進黨民調結果，知道小英贏了，柯的反應其實滿淡然從容，況且國民黨人選未定，距離九月十七日登記截止日還有二、三個月，柯還沒確定是否參選。

不過，幕僚透露，柯的組織跟經費還在陸續籌募，民進黨初選民調出爐的前一晚，柯還問幕僚，到底要不要參選，雖然大家要柯不要想太多，但柯仍心懸總統參選，多少還是有壓力。

柯陣營人士坦言，雖然全國各地都成立後援會準備應戰，但柯遲未宣布，柯粉們也很迷惑。但該人士認為，柯應會參選，透過選舉累積政治能量，即便選輸，仍可擔任市長；柯也將蔡英文、鴻海董事長郭台銘視為假想敵。

台北市議員陳建銘昨在市政總質詢問柯，對出線的蔡英文有什麼話說？柯文哲僅回應，加油。陳建銘也表示，根據民進黨初選民調，柯文哲是最後一名，這種情況還要選嗎？柯文哲則回，「到時候再講」。

國台辦誇讚才輸民調？ 柯：太令人尷尬了

議員陳重文則說，先前柯說跟高雄市長韓國瑜ＰＫ就會贏，但這份民調卻輸給韓，柯坦言：「三腳督就不會贏。」陳重文表示，這次民調加入手機，而手機都是年輕人，怎麼會輸？難道是因國台辦讚賞柯才會輸？柯文哲表示，國台辦是前一天才講的，應該沒影響，不過國台辦也很奇怪，太令人尷尬了。

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