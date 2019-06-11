郭：韓受旺中集團媒體操控

2019-06-11

〔記者何玉華、方志賢、陳昱勳／綜合報導〕百萬香港人前天走上街頭「反送中」，高雄市長韓國瑜當天受訪卻說「不清楚、不知道」；鴻海集團董事長郭台銘昨召開記者會，兩度拿起中國時報指責說，韓國瑜受到旺中集團媒體操控，旺中媒體不斷「黑郭」，就是為了向國台辦邀功，因為這家媒體老闆「不甘心首富讓給我了」。郭也說，「反送中」遊行是香港一國兩制的失敗。對於郭台銘的說法，中國時報至昨日截稿前仍未回應。

嗆旺中「黑郭」 為了向國台辦邀功

另，郭台銘爆料指出，他四月中旬決定參選之前，在三月中旬接受香港信實集團邀請，到香港與韓國瑜見面，邀請函註明不會有任何媒體；但他抵達酒店時，高雄市副市長葉匡時對他說︰「抱歉，有一個媒體混進來了。」他詢問︰「中時、中天？」葉笑笑不語，他當時覺得不對勁，曾勸韓國瑜不要進中聯辦、國台辦。

郭表示，連中聯辦出席的活動，媒體也能獨家混進去，那證明背後有什麼？背後的操控讓他很擔心，中華民國的總統候選人如果間接地接受國台辦操控的媒體引導，媒體老闆的心態又是什麼？媒體應該站在公正的立場，對所有候選人進行監督，而不是操控某一個候選人，他認為這和中共的國台辦絕對有關係。

郭台銘兩度拿起中國時報批評指出，各報昨天的頭版都在報導香港民眾反「逃犯條例」，中時卻刊在第九版的角落，頭版反而刊登「郭離庶民愈來愈遠」，這就是「黑郭」。他並指責說，旺中媒體認為「黑郭」很重要，因為可以和北京的國台辦邀功，可以在中國拿到利益，這不是為了中華民國的生存而報導，而是為了媒體老闆個人利益，「因為他（旺中媒體集團董事長蔡衍明）不甘心首富讓給我了！」

曾勸韓勿進中聯辦 韓：沒有印象

對於郭台銘指曾力勸訪問香港的韓國瑜不要進中聯辦，韓昨受訪時卻說，這輩子見過郭兩次，「但都沒有談到這件事」，「他沒有跟我說過到香港不要進中聯辦，印象中完全沒有。」韓表示，他印象中，這輩子第一次見到郭台銘是郭來高雄買農產品，還考察高雄的投資環境，他陪郭台銘去看高雄軟體園區，當時並沒有談到這件事；第二次他到香港與一些企業界見面，也沒有談到這件事。

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