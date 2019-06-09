賴清德：蔡總統初選如果落敗 是否挺我

2019-06-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，前行政院長賴清德重申，他在登記初選時提到，如果輸給蔡英文總統，一定會接受初選的結果，支持蔡總統，「我的態度仍然未改變」，如果最後他贏得初選，「總統是不是也應該支持我？」

初選已延了三次 初選辦法也改了…

賴清德在答覆第一輪提問時指出，二○一六年一月十六日民進黨支持者與台灣很多人都歡欣鼓舞，因為蔡總統高票當選，民進黨在立法院席次過半，大家對民進黨執政充滿期待，但是很可惜，二○一八年九合一選舉遭逢比二○○八年更慘的選戰，基層非常焦慮，擔心民進黨失去政權，立委席次大幅降低，失掉的將不只有政權，甚至民主與主權都會受到衝擊。

賴清德說，如果民進黨沒有一場完整的初選，給社會新的形象，恐怕很難在明年大選贏得勝利，立委選舉更不用說了，他是抱持著這樣的想法出來登記參選，「如果蔡總統贏了就是『蔡總統2.0』，如果我贏了，就是給台灣社會新的希望」。

賴清德強調，他在登記初選時就提到，如果在初選中輸給蔡總統，一定會接受結果，支持蔡總統，「我的態度仍然沒有改變」。但初選時程已經延了三次，初選辦法也已經更改，如果最後是他贏得初選，「總統是不是也應該支持我？」

賴清德也說，他是黨內最具勝算可以打敗國民黨主要候選人的人選，如果領軍作戰可以帶領立委選舉、維持立委選舉不致受到衝擊，希望國人可以支持他。他也提到，蔡總統有許多施政自己也都有參與其中，未來若有機會當選總統，他會持續推動許多政策，讓台灣經濟得以改善、人民能過得更好。

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