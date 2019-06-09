蔡英文：首次有現任總統 初選遭受挑戰

〔記者黃欣柏／台北報導〕蔡英文總統昨在民進黨總統初選政見發表會表示，在初選之後，不論誰得到提名權，重點在於這個人能不能為台灣帶來根本性的改變，持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣才能夠把民進黨的人集結在一起，讓民進黨贏得二○二○年大選。
蔡英文在答覆第一輪提問時強調，這是第一次有現任總統在初選中遭受挑戰，選後必須要思考如何團結。
蘇內閣有效率解決問題 人民開始有感
蔡英文接著說，自己仔細聽了賴清德對國政的藍圖擘劃，其實都不出政府過去幾年累積出來的價值、路線與政策主張，如果問她要如何打贏二○二○年大選，其實道理很簡單，對一個執政黨來說，就是執政要得到人民的肯定。
蔡指出，政府今年初做了總檢討後，新任行政院長蘇貞昌帶領團隊很有效率地解決很多問題，人民對執政開始有感，也開始肯定政府過去一段時間所做的努力。例如年金改革，大家都覺得是台灣改革史上難能可貴的事情，連在野黨參選人都不敢說要恢復十八％，可見在紛擾過後，社會是高度肯定年金改革這件事。
蔡英文說，就如她一再強調，政府施政已經進入收成期，政策成績會一樣一樣的出來，這就是團結民進黨最重要的一件事情。
蔡英文強調，在初選之後，不論誰得到提名權，重點不再是誰代表民進黨選總統，重點在於這個人能不能體現民進黨的執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能夠持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣才能夠把民進黨的人集結在一起，也只有這樣才能讓社會上更多人加入執政行列，讓民進黨贏得大選。
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民進黨總統初選電視政見發表會昨日下午登場，蔡英文總統（右）、前行政院長賴清德（左）與民進黨主席卓榮泰（中）於會前握手致意。（民進黨提供）
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自由時報總編輯鄒景雯於民進黨總統初選電視政見發表會擔任提問人。（記者陳志曲攝）