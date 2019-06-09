蔡英文：首次有現任總統 初選遭受挑戰

2019-06-09

〔記者黃欣柏／台北報導〕蔡英文總統昨在民進黨總統初選政見發表會表示，在初選之後，不論誰得到提名權，重點在於這個人能不能為台灣帶來根本性的改變，持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣才能夠把民進黨的人集結在一起，讓民進黨贏得二○二○年大選。

蔡英文在答覆第一輪提問時強調，這是第一次有現任總統在初選中遭受挑戰，選後必須要思考如何團結。

蘇內閣有效率解決問題 人民開始有感

蔡英文接著說，自己仔細聽了賴清德對國政的藍圖擘劃，其實都不出政府過去幾年累積出來的價值、路線與政策主張，如果問她要如何打贏二○二○年大選，其實道理很簡單，對一個執政黨來說，就是執政要得到人民的肯定。

蔡指出，政府今年初做了總檢討後，新任行政院長蘇貞昌帶領團隊很有效率地解決很多問題，人民對執政開始有感，也開始肯定政府過去一段時間所做的努力。例如年金改革，大家都覺得是台灣改革史上難能可貴的事情，連在野黨參選人都不敢說要恢復十八％，可見在紛擾過後，社會是高度肯定年金改革這件事。

蔡英文說，就如她一再強調，政府施政已經進入收成期，政策成績會一樣一樣的出來，這就是團結民進黨最重要的一件事情。

蔡英文強調，在初選之後，不論誰得到提名權，重點不再是誰代表民進黨選總統，重點在於這個人能不能體現民進黨的執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能夠持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣才能夠把民進黨的人集結在一起，也只有這樣才能讓社會上更多人加入執政行列，讓民進黨贏得大選。

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