賴清德：蔡英文講團結 但沒做到基本要求

2019-06-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天舉辦總統初選電視政見發表會，前行政院長賴清德在會後記者會中，仍聚焦於「蔡英文若輸掉初選，是否會支持他」的問題。賴說，蔡總統沒回答，就等於把一加一大於二當中的「加號」放掉，換句話說，這場選舉強調要團結，但她沒有做到團結基本的要求，這點很可惜。

賴清德指出，他在政見會中誠實回答每個提問，蔡總統沒有回答若輸掉初選，是否願意支持他，沒有回答又強調一加一大於二，這樣到底誰是第一個「一」？「蔡總統主張是她，我認為是我，因為我對立委補選，會更有績效。但更重要的是中間的加號，蔡總統沒回答，等於把加號放掉」。

蔡稱會遵從黨「國人要很明確的答案」

至於蔡英文在政見會說，賴清德的施政藍圖，就是她現在正在進行的事，賴清德表示，這句話聽起來，感覺他已經當選總統，因為他的未來式，就是蔡的現在式，蔡總統可能無意中點出未來的事實。

有媒體提到，蔡總統在會後記者會被問到，若輸掉初選，是否支持賴清德時回答「我是黨員，會遵從黨的決定，這樣還不夠清楚嗎？」賴清德對此表示，蔡總統自己要講清楚是什麼意思，國人想要很明確的答案，而記者每次問他這個問題，他都會很明確回答。

被問到蔡英文支持者可能無法支持賴，要如何整合？賴清德說，這要蔡總統回答，民進黨是民主政黨，過去初選結果會被雙方接受，大家也必須盡力凝聚支持者，團結打贏選戰。未來他若勝選，他有信心團結整個黨。他一直以來都推動君子之爭，目的就是避免大家因初選而影響大選整合。

賴清德強調，一加一大於二除了要釐清「第一個一是誰」，加號也不能放掉，輸的人要支持贏的人，這才是加號的意義，不談第一個一，這比較可惜。

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