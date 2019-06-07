黨要求不互打 朱：早已明槍暗箭

2019-06-07

〔記者何玉華、邱書昱、陳鈺馥／綜合報導〕國民黨總統初選競爭激烈，黨中央要求參選人簽署「不攻擊對手」的切結書，前新北市長朱立倫昨天表示，與其簽切結書，不如有實際作為，這段時間不只是黨內互打，還有明槍暗箭。

郭：我攻擊過誰了？

鴻海董事長郭台銘昨到碧潭參加划龍舟，受訪時也表示，他願意簽署國民黨中央要求各參選人「不攻擊黨內同志」的切結書，但他也反問「我從沒有互相攻擊，我攻擊過誰了？」記者追問他，有沒有覺得被誰攻擊？郭台銘沒有多做回應。

朱盼黨要有實際作為

朱立倫昨天到新北市議會參加黨籍市議員為他舉辦的慶生會。對於國民黨將要求參選人簽署切結書，承諾初選過程絕不攻擊黨內同志，初選後也要支持初選勝出的提名人選，朱受訪時表示，黨中央與其要求參選人簽切結書，不如有更實際的作為，這段時間，不僅看到黨內互打，還有明槍暗箭來中傷黨內同志或黨的聲望，這對國民黨在大選中絕對有傷害，希望過去自己的努力能夠在黨內獲得一些效果，讓大家收斂一下，不要再有明槍暗箭。

另外，朱立倫昨也出席「啟動修憲走向內閣制」座談會，他指出，他當上總統會到立法院做國情報告，每一位有意參選總統的參選人都應對此承諾，他上任後也會啟動修憲，恢復閣揆同意權，讓投票年齡降至十八歲。

朱立倫認為，總統不能只是有權無責，我國憲法原偏向內閣制，在修憲廢除閣揆同意權後，變成總統可隨時任命行政院長，隨時要求閣揆走人，行政院長已換到十七位，平均任期一年多就換人，許多施政無法延續，恢復閣揆同意權是當務之急。

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