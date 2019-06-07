2019-06-07

記者邱燕玲／特稿

王金平宣布不參加國民黨總統初選，瞬間成為其他陣營尋求合作的對象。但王只說不參加國民黨初選，未說不參選，甚至表明會繼續勤走基層，為未來的發展預留各種可能，也讓國民黨內的各股勢力有了重新洗牌的機會；接下來會不會有各式結盟、合作，以及王的下一步為何，開始有無限想像，但至少王個人已跳脫初選必敗的這一步，在夾縫中撐出另一個空間。

得知王金平不參加初選後，韓國瑜突然想起來王對他有恩，要找時間向王表達感謝；郭台銘與朱立倫則認為王「委屈了」，一時之間國民黨內的「尊王」聲此起彼落。

王陣營透露，不參加初選是這一、兩天的決定，但王仍會勤走基層，因為「條條大路通羅馬」，王只是不走黨內初選這條「處處設『陷』」的路，選擇走一條光明正大的路。

對於會不會脫黨選到底？王陣營稱「言之過早」；會不會與郭台銘、朱立倫等其他陣營合作？王陣營說，這個大家可以「多元想像」，內部各式各樣的建議都有。

外界認為王、郭、朱若合流，或許可與韓國瑜一戰，但與郭合作，王陣營內部並非完全一致，短期內局勢不明，只能依勢行事，這也是王現階段的最高指導原則。

王金平資歷豐富，是朝野認同不可多得的政治資產，卻慘遇民粹韓潮，過往力挺的地方派系投向韓陣營，王當然心有所感，如今決定不參與初選，既表達對黨中央的不滿，又為自己創造出些許空間；未來黨一旦提名韓國瑜，還能保持一定的距離，至少不被民粹造出的韓流糟蹋，可以做自己。

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