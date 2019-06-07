2019-06-07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨中央提名協調小組（簡稱五人小組）昨到亞太電信內湖總部拜會參加初選的鴻海董事長郭台銘，郭台銘當場提出要組「金牌聯盟」及八點建議，包括要建立一套備案機制，「如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉」。

郭台銘強調，選在亞太電信會面的原因，是談論過程一定要媒體見證。他說：「我既不權也不貴，我是耕耘四十五年的台灣牛，生、長、發展在台灣，繳稅在台灣，四代同堂在台灣，密室協商對我來說，是天方夜譚。」

五人小組召集人、國民黨副主席暨秘書長曾永權當面交付郭台銘初選規則與相關資料，徵詢他參與初選意願；郭台銘則提出自己的八點關鍵訴求：

一、每位初選候選人都必須承諾不論被提名與否，都要共同參與選舉，團結到二○二○年一月十一日，讓國民黨候選人取得勝利。

二、國民黨要組成金牌聯盟團隊，每位候選人都必須協助輔選，包括國會議員的當選。

三、國民黨要建立一套備案機制，如果初選出線之候選人因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選繼續上場接替選舉。

四、初選候選人必須有民調五％的最低門檻限制。

五、初選應納入五十％手機民調，比照民進黨；請黨中央徵詢各初選候選人看法，儘速凝聚共識。

六、強力建議舉辦三場國政辯論會。

七、民調應採百分之百對比黨外對手，避免徒增矛盾，不利初選後之整合。

八、黨中央應組織抓鬼大隊，揪出非理性網軍，依法究辦。

對於郭提出民調低於五％不能當候選人，曾永權說，被動提名或主動爭取者，都是五人小組拜會對象；等於給了郭台銘軟釘子。至於手機民調部分，曾永權說，這要下星期二提出討論。

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