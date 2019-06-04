官員集體被請出場》韓爆氣 與議員互嗆

2019-06-04

〔記者王榮祥、方志賢、葛祐豪／高雄報導〕民進黨高市議員李喬如昨在市政總質詢時，將市府列席官員集體請出議場，質詢高雄市長韓國瑜關於市政、總統選舉等議題，韓國瑜火氣爆發，嗆李「是非不分、不及格議員」，李也回嗆高雄市民根本都沒發大財，韓根本無心市政。

昨天是總質詢最後一天，李喬如質詢時先請全場市府官員閉目養神兩分鐘，接著詢問官員是否反對韓國瑜選總統？不少官員表情尷尬，但沒人舉手。李喬如指出，因為官員沒擔當，接下來要問的跟官員無關，請全體官員先出場，議長許崑源裁示，留下三位副市長與秘書長，所有官員先離場休息。

官員離場後，李喬如開始詢問韓國瑜有沒有參與行政院會？並指卡韓、打韓的人都是國民黨、並非民進黨，接著搬出前市長陳菊為了高雄市民權益，數度北上跟馬政府爭取經費。

疑因團隊被請出、加上幾個敏感問題下來，瞬間惹毛韓國瑜，韓高分貝答覆，自己有參加過行政院會，下週議會結束就會再去開會，接著提及民進黨在高雄執政時留下大批債務，去年花十多億元修路，結果一場雨讓市區出現五千個洞。

韓國瑜越說越氣，認為高市府很努力，議員一句讚美都沒有，還指出弊案那麼多、還有慶富與善款等爭議，李為何先前都沒質詢？他痛批李是非不分、以政黨看事情，是不及格的議員，還請李盡量講，再去剪接，到時候把他剪成大壞蛋。

李喬如反批韓國瑜不尊重議會，無心市政，高雄市民至今根本沒有發大財，高雄市只有「你」賺錢，市民痛苦指數升高。

民進黨團要求韓辭市長

由於韓國瑜爭取總統大位已經明朗，議會民進黨團鄭光峰、簡煥宗、陳致中等十多位議員昨天也召開記者會，要求韓「選總統、辭市長」。

議員鄭光峰說，選前很多人對韓國瑜有期待、有很多夢，經過這會期檢驗，確定都不會實現，韓國瑜就是過客心態，選總統是讓高雄市空轉。

議員陳致中說：「這種無心市政還不叫鬼混？那請問什麼才是鬼混？」韓國瑜選總統就要辭高雄市長，這是對高雄市民最基本的尊重。

另外，韓國瑜昨下午參加高雄市政府社會局「珍珠計畫」啟動儀式，會後有媒體詢問他國民黨已實質分裂，韓粉與郭粉壁壘分明，雙方打得慘烈。對此，韓僅表示「應該不會」。

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