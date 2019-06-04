韓國瑜喊恢復18趴 》年改去年上路半年 國庫省140億

2019-06-04

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕民進黨政府推動的年改政績，成為國民黨總統初選參選人的檢討標的，高雄市長韓國瑜已表態，如果當選總統將取消年金改革、恢復十八％優存利率。對此，熟悉年改制度的政院官員強調，若走回頭路取消年改，恢復十八％利息，軍公教退撫基金將再度面臨破產危機，屆時新舊制退休軍公教都將領不到退休金。

恢復18％ 退撫基金面臨破產

據公務人員退休撫卹基金統計資料，軍公教年金改革去年七月實施上路後，二○一八年下半年度，因年改節省經費高達一百四十億元，其中公務人員年改節省六十．七四億元，教育人員節省七十六億元，軍職人員也節省四億多元，均全數編入一○九年度退撫基金預算，全部撥付挹注退撫基金。

官員表示，「公務人員退休資遣撫卹法」前年修正後，改善「繳少領多」、所得替代率偏高、不合理的十八％年金制度，若國民黨執政取消年改，退撫基金將面臨嚴重破產危機。

官員指出，年資滿三十五年的公務人員所得替代率過去高達九十五％，一名高階公務員每月所領月退俸，比兩、三名剛畢業年輕人月薪還多，修法後分十年降至六十％，十八％優存利率則在二○二一年起歸零。

「年改讓年輕軍公教不必再擔心基金破產！」官員提及，年改減少一兆四千億元潛藏債務，省下的錢也全部挹注退撫基金，未來三十年不會有破產問題。官員質疑，若不是政府進行軍人年改，軍人退撫基金明年馬上就會破產，取消年改是想讓軍人領不到退休金嗎？一旦軍人退撫基金破產，將衍生更嚴重的國安危機。

搶軍公教票源 藍選將過招

針對年改，國民黨「韓、郭、朱、王」已各自拋出主張，除爭搶軍公教警支持外，彼此也隔空過招。

韓國瑜上月底在高雄市議會以及在造勢活動時表態，主張取消蔡政府所做的年金改革、並承諾恢復十八％優存。鴻海董事長郭台銘則主張，必須思考「把餅做大」，否則一切都是空談，更批韓「開空頭支票誰不會？」前新北市長朱立倫也強調應用「加法思維」而不是用「減法思維」，並提出鬆綁基金、薪資脫鉤、公務員加薪等三項政見。前立法院長王金平則承諾，他若當選總統將推動「二次年改」，還給軍公教警消一個公道及尊嚴。

「恢復十八％優存利率，國庫每年要花八百多億元補貼！」民進黨立委李俊俋批評，韓國瑜藉年改議題訴諸軍公教及族群鬥爭，圖謀個人當上總統的政治利益，無視取消年改的後遺症及嚴重性。一旦恢復過去舊制，軍公教退撫基金將迅速破產，已退休公務員、現在正納保繳費的公務員都領不到退休金，問題要如何處理？

時代力量立委洪慈庸也批韓，政治人物如果只不負責任開支票，做事沒半撇，還要花下一代的錢成就選票，請別拉著台灣做無本生意。

公教年改恢復舊制之後遺症

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