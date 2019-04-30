神明託夢舉止怪 竟是缺維生素B12

2019-04-30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕疑神疑鬼竟因缺乏維生素B12！

B12不足影響神經系統 造成妄想混亂

八十歲張爺爺近期因雙腳反覆紅腫就醫，醫師診斷為蜂窩性組織炎，但抗生素治療後病情仍反覆發作，走路常不穩也不愛出門，又常喊胃不舒服，常吃胃藥；醫師抽血檢查發現是張爺爺不愛吃奶、蛋及肉類，造成嚴重缺乏維生素B12。六十五歲李女士則因宗教信仰從三十歲起吃全素，近年個性變得多疑、不愛出門、脾氣暴躁，甚至說有神明指示而撿回雜物、吃生食，醫師檢查發現竟也因缺乏維生素B12。

台大醫院新竹分院神經部林洳甄醫師表示，維生素B12是人體造血、ＤＮＡ合成、神經系統維持完整不可或缺的元素。缺乏時可能會有貧血、舌炎、腸胃不適，以及神經精神症狀。周邊神經系統症狀包含手腳發麻、感覺缺失、肢體無力，中樞神經系統症狀則有躁動不安、記憶差、失智或如妄想混亂的精神症狀等。

過度飲酒或使用胃藥 易阻礙B12吸收

兩案例的張爺爺經常腳腫與胃不適、李女士的奇怪行為，皆因缺乏維生素B12所致，所幸，靠口服或注射補充維生素治療後，兩人皆獲改善。但仍有部分病人恐會有長期難恢復的神經精神症狀。

林洳甄指出，維生素B12存在動物性食物中，例如蛋、奶製品、肉、海鮮等。而食物中的維生素B12是和蛋白質結合一起，要經胃酸及胃蛋白酶作用後分解、被吸收，因此，除了飲食中攝取不足可能造成缺乏，經過胃切除手術、惡性貧血病人、胃酸分泌不足、萎縮性胃炎、長期酗酒等因素，也可能造成維生素B12吸收障礙，腸胃功能退化的老人家更易發生。

醫師建議，民眾要注意飲食正常攝取維生素B12，全素食者和接受過胃切除術的患者，尤應注意維生素補充。一般民眾應避免過度飲酒、過度使用胃藥。

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