司徒文︰避免混淆 美應少提一中政策

2019-04-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前處長司徒文昨指出，兩岸統一不符合美國與區域盟友戰略利益，此時美國其實可以進一步表達，除非中國完成民主化且台灣人希望統一，才能談統一問題；因為一個安全民主的台灣對於和平穩定的兩岸和亞洲都是至關重要的。司徒文也建議美方，可減少在外交場合提到令人混淆的「一中政策」。

司徒文昨出席「變動世局中台灣的機會與挑戰：台灣關係法四十週年的反思」研討會，並發表專題演講。司徒文回顧美中三公報與「台灣關係法」（TRA）指出，美國過去認為與中國正常交往，能為越南、北韓、伊朗與南海等關鍵議題合作帶來具體利益，或是將有益於美國經濟發展、促進就業機會、推動中國轉型，這些如今都已經被證實是錯誤的假定，美國同時也嚴重低估台灣轉變為民主政體的可能性。

司徒文說，美中三公報是冷戰的「歷史遺跡」，且都有所缺陷。例如「上海公報」強調「兩岸同屬一中、台灣是中國一部分」，但當時中國正經歷文革、也從沒人問過台灣人民的意見，缺乏事實基礎。而「二號公報」則「有點像九二共識」，美國僅是「認知」中國對台灣的立場，而非雙方共識。

一九七九年的TRA則提出兩岸問題需要和平解決與尊重台灣人權等重點，並承諾對台灣提供防禦性武器等安全保障，同時建立AIT，授權該機構維持與台灣的關係。至於「八一七公報」，司徒文強調，如果說前兩個美中公報是有缺陷，「三號公報就是完全錯誤」，當時總統雷根還為此辭退國務卿海格，並補充了六項保證確保對台安全承諾，強調認真執行與台灣關係、不會出賣台灣。

綜上所述，司徒文說，美國對台灣協議與政策的歷史和實質內容是複雜的，不但不能用中華人民共和國簡單的「一中原則」來解釋，且即使說「一中政策」也沒辦法解決任何問題。

司徒文指出，美國為維持非官方關係，加諸許多自我限制，其實有許多美國單方就能調整的方式，例如減少在外交場合提到令人混淆的「一中政策」，減少提到有缺陷的三公報，並且多提TRA和六項保證；又例如前總統柯林頓提出的不支持台灣以國家資格加入國際組織等，也和TRA精神相違背，應有所調整，另包括強化高層交流、強化國防與經貿合作，「做就對了」。

兩岸統一 不符美區域戰略利益

司徒文認為，兩岸統一不符合美國與區域盟友戰略利益，此時美國其實可以進一步表達，除非中國變成民主法治、尊重人權的國家，而且台灣人希望統一，那天來臨後，中國才能談統一問題。

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