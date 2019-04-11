瑞典調查：外國假新聞攻擊 台灣受害最深

2019-04-11

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣受假新聞衝擊全球最嚴重！瑞典哥登堡大學主持的V-Dem資料庫，本月發布最新調查資料，其中「遭受外國假資訊攻擊」的程度，台灣排名世界第一，且分數與其他國家有很大差距。「菜市場政治學」網路平台團隊警告，台灣已被眾多國內外專家認定為「受害程度相當嚴重」；V-Dem計畫成員之一、成大政治系助理教授王奕婷指出，訊息若被外來者操作，國家主權將受威脅，台灣必須以國家主權高度來看這樣的調查結果。

V-Dem（Varieties of Democracy）是一大型政治學跨國調查計畫，涵括全球近兩百國的資料庫，團隊有逾五十名領域學者，超過三千名各國學者專家合作進行調查評分；自兩千年加入數位社會的調查，包括各國政府散播與接收假資訊的頻率、假資訊在不同載具的應對方式與能力、對隱私權保護、人們使用媒介方式、政治菁英和政黨傳播訊息方式等。

世界第一 與他國差距大

「菜市場政治學」團隊以其中一項「遭受外國假資訊攻擊」分析發現，台灣在二○一八年全球國家中，是接收來自外國政府或其代理人的假資訊最嚴重的國家，其次為拉脫維亞、巴林、卡達、匈牙利、葉門、科索沃等國，已被研究證實接收許多來自俄國假資訊的美國與烏克蘭，分居第十三與十四名。這項調查加總處理，台灣得分○．二六四、第二名拉脫維亞○．五二四，各國平均二．七五三分，標準差是○．七六九。

台灣不但登上冠軍，且分數與其他國家差距大，意味被眾多專家一致認定為「受害程度相當嚴重」。

外來者操作 主權受威脅

王奕婷進一步分析，調查區分來自境外和境內假訊息，與維護主權及民主有很大關係，除了訊息本身是真是假，訊息一旦被外來者所使用和操作，國家主權將遭受威脅，就台灣現況來說，已有許多資料顯示，需要注意中國的假訊息攻擊，各界須以國家主權的高度來看這樣的調查結果。

立委莊瑞雄於立法院質詢也警告，台灣遭受外國假資訊攻擊嚴重度全球第一，顯示假新聞問題嚴重，為什麼專挑台灣？「我們保障新聞自由，但若連基本查證都不做，就是荒唐」！

ＮＣＣ指出，台灣因為特殊的政治體制，隔壁鄰國確實不是很友善，所以遭假訊息攻擊頻繁，政府與國人都需提高警覺。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/