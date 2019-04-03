何煖軒告別華航公開信 「責任一肩扛」

2019-04-03

〔記者陳宜加、楊淳卉／台北報導〕華航機師罷工引發社會爭議，華航董事長何煖軒確定將去職，昨致全體員工一封公開信，強調所有責任一肩扛起、責難都朝他去；把祝福與支持留給華航，且留給他瀟灑的身影。交通部長林佳龍坦言是他推薦華航總經理謝世謙接任董事長，考慮的是對華航最好的發展，絕無關任何派系。

華航昨召開臨時董事會，決議即起由謝世謙新任董事長並兼任總經理；同時解除何煖軒擔任財團法人中華航空事業發展基金會的法人董事代表人職務。

何煖軒昨對員工表示，二○一六年六月是華航「最長的六月」，他臨危受命在每天流失近兩億元龐大壓力下，被迫速戰速決，但隔年繳出亮麗成績，第三季歸屬母公司淨利增加近五倍，創歷史紀錄；當年度合併營業淨利八十八．二六億元，也創華航史上第二高獲利佳績。而今年是華航奮力起飛的一年，十四架A350新機全到位、與歐洲友航合作更緊密，也加深美洲布局；全球經濟反彈加持下，貨運也可望開出紅盤。

他也遺憾指出，機師工會違反和平協議，並以連續七天罷工逼政府與華航就範，華航力保每天維持九成運能，再次向執勤機師、空地勤與修護人員致意。

被點名對工會低頭且涉派系鬥爭而要何下台的交通部長林佳龍，則感謝何煖軒完成階段性任務；推薦謝世謙是著眼他在機師罷工期間展現的溝通協調能力，最重要的是從基層做起，有助提升華航競爭力。

有媒體報導謝世謙為「南流」、「陳菊門下」等，總統府發言人張惇涵表示全是杜撰不實，陳菊不認識謝世謙，對於華航人事調整更無所悉，不能也不會介入。

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